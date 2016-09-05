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Налоговая: О применении штрафных санкций за уплату единого взноса на несоответствующие счета

Налоговая: О применении штрафных санкций за уплату единого взноса на несоответствующие счета

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание плательщиков единого взноса на то, что в соответствии с ч. 5 ст. 9 Закона Украины от 8 июля 2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее - Закон № 2464) уплата единого взноса осуществляется на счета органов доходов и сборов, открытые в центральном органе исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, для его зачисления.


Днем уплаты единого взноса считается: в случае перечисления сумм единого взноса, в частности со счета плательщика на соответствующие счета органа доходов и сборов - день списания банком или центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, суммы платежа со счета плательщика независимо от времени зачисления на счет органа доходов и сборов (ч. 10 ст. 9 Закона № 2464).


Страховые средства, аккумулированные на соответствующих счетах ДФС распределяются автоматически по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными Законом № 2464 пропорций (в процентах) и перечисляются по назначению - на соответствующие счета, открытые в Казначействе.


В случае уплаты единого взноса соответствующей категорией плательщиков на нарушение счет в одной интегрированной карточке плательщика возникает задолженность с момента наступления обязательств, а в другой переплата, при этом возникает ситуация, когда определенные фонды социального страхования недополучают средства после распределения единого взноса.


Сумма единого взноса, своевременно не начисленная и / или не уплаченная в сроки, установленные Законом № 2464, является недоимкой и взыскивается с начислением пени и применением штрафов.


Итак, в случае уплаты единого взноса на несоответствующие счета к плательщикам единого взноса применяются финансовые санкции в соответствии с нормами Закона № 2464.


Обращаем внимание: единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика. Согласно ч. 16 ст. 25 Закона № 2464 срок давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и пени не применяется.


 Отдел организации работы Черниговской ОГНИ

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Источник: 4ernigiv.info/

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