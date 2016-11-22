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Налоговая: Новая государственная поддержка агропромышленного комплекса

Налоговая: Новая государственная поддержка агропромышленного комплекса

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: в соответствии с Законами Украины от 20 декабря 2016 №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» и от 21 декабря 2016 №1797-VIII "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» внесены изменения в налоговое законодательство, которые вступили в силу 1 января 2017.


В частности, с целью поддержки агропромышленного комплекса страны:


- Предусмотрено предоставление бюджетных дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям, внесенных в Реестр получателей бюджетной дотации в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины";


- Предусмотрено, что с 1 января 2018 года распределение бюджетной дотации осуществляется в сумме, не более 150 000 000 гривен на одного сельскохозяйственного товаропроизводителя в год с учетом связанных с таким товаропроизводителем лиц;


- Предусмотрено представление сельскохозяйственными товаропроизводителями, внесенных в Реестр получателей бюджетной дотации в соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", приложения к налоговой декларации по НДС, в котором такие сельскохозяйственные товаропроизводители отмечать расчет налоговых обязательств положительной разницы между суммой налоговых обязательства " язань отчетного (налогового) периода и суммой налогового кредита отчетного (налогового) периода по этому налогу по результатам деятельности по операциям, определенным статьей 161 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", а также расчет удельного веса стоимости сельскохозяйственных товаров, поставленных в течение попередних12 последовательных отчетных налоговых периодов (месяцев)


- Дополнен функции контролирующих органов по формированию и ведению Реестра получателей бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции.


Отдел организации работы Черниговской ОГНИ

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Источник: 4ernigiv.info/

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