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Театрально-музыкальная премьера к 8 марта в Дворце культуры
- Сегодня, 12:02
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К празднику 8 марта черниговские актеры и вокалисты представят зрителям комедийный спектакль-концерт «Одна жена на двоих». Пройдет он 3 марта на сцене городского Дворца культуры. Начало в 19:00.
«Одна жена на двоих» – музыкальная комедия о превратностях судьбы. 8 марта, двое мужчин спешат к любимым женщинам. Воодушевленные, ухоженные, с подарками. Один – респектабельный бизнесмен, другой – неформал, живущий по своим понятиям. По воле случая они оказываются вместе в лифте элитного дома и… застревают в нем.
Каждого из них раздражает общество другого. Что может быть общего между этими людьми? Они разные, но вдруг, в глубине души мы все похожи? Стоит только познакомиться ближе.
На сцене – Николай Бичук и Евгений Сидоренко. Их герои – не единственные, кто окажется в такой ситуации. Незнакомцев в закрытом пространстве также сыграют вокалисты Алла Гаркуша, Евгений Мацак, Анжелика Гальчук и заслуженный артист Украины Владимир Гришин.
Зрителям обещают море юмора, приятные впечатления и знакомые всем песни в исполнение ведущих артистов города.
«Одна жена на двоих» – музыкальная комедия о превратностях судьбы. 8 марта, двое мужчин спешат к любимым женщинам. Воодушевленные, ухоженные, с подарками. Один – респектабельный бизнесмен, другой – неформал, живущий по своим понятиям. По воле случая они оказываются вместе в лифте элитного дома и… застревают в нем.
Каждого из них раздражает общество другого. Что может быть общего между этими людьми? Они разные, но вдруг, в глубине души мы все похожи? Стоит только познакомиться ближе.
На сцене – Николай Бичук и Евгений Сидоренко. Их герои – не единственные, кто окажется в такой ситуации. Незнакомцев в закрытом пространстве также сыграют вокалисты Алла Гаркуша, Евгений Мацак, Анжелика Гальчук и заслуженный артист Украины Владимир Гришин.
Зрителям обещают море юмора, приятные впечатления и знакомые всем песни в исполнение ведущих артистов города.
Источник: 0462.ua
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