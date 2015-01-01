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Производителям Чернигова власти помогут участвовать в выставках

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:02
  • Просмотров: 32
Производителям Чернигова власти помогут участвовать в выставках
Черниговским производителям, участвующим в выставках, горсовет будет компенсировать 30 % затрат. Соответствующий проект решения вчера, 15 февраля, утвердил исполком.

Согласно Положению о частичной компенсации затрат предприятий на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за счет средств городского бюджета, власти Чернигова хотят поддержать своего производителя, стимулировать его к развитию и представлению города в Украине и заграницей.

Так, на реализацию программы поддержки планируют выделить суммарно 560 тыс. грн.

Каждому участнику проекта постфактум будут компенсировать 30 % от понесенных затрат, но не более 50 тыс. грн в год на одного бенефициара.

А также 5 тыс. грн разово за заочное участие – публикацию в каталоге выставки.

Предпочтение будут отдавать производственному сектору, который представит на ярмарке готовую продукцию.

Не подлежат возмещению расходы на:

проживание и питание сопровождающих лиц экспонента;
транспортные, трансфертные затраты;
участие сопровождающих лиц экспонента в учебных и культурно-массовых мероприятий.
Участие в проекте производитель может забронировать заранее, тогда за ним закрепят положенную компенсацию, даже если выставка будет проходить через полгода.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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