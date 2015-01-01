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Черниговским производителям, участвующим в выставках, горсовет будет компенсировать 30 % затрат. Соответствующий проект решения вчера, 15 февраля, утвердил исполком.
Согласно Положению о частичной компенсации затрат предприятий на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за счет средств городского бюджета, власти Чернигова хотят поддержать своего производителя, стимулировать его к развитию и представлению города в Украине и заграницей.
Так, на реализацию программы поддержки планируют выделить суммарно 560 тыс. грн.
Каждому участнику проекта постфактум будут компенсировать 30 % от понесенных затрат, но не более 50 тыс. грн в год на одного бенефициара.
А также 5 тыс. грн разово за заочное участие – публикацию в каталоге выставки.
Предпочтение будут отдавать производственному сектору, который представит на ярмарке готовую продукцию.
Не подлежат возмещению расходы на:
проживание и питание сопровождающих лиц экспонента;
транспортные, трансфертные затраты;
участие сопровождающих лиц экспонента в учебных и культурно-массовых мероприятий.
Участие в проекте производитель может забронировать заранее, тогда за ним закрепят положенную компенсацию, даже если выставка будет проходить через полгода.
Производителям Чернигова власти помогут участвовать в выставках
- Вчера, 14:02
- Просмотров: 32
Черниговским производителям, участвующим в выставках, горсовет будет компенсировать 30 % затрат. Соответствующий проект решения вчера, 15 февраля, утвердил исполком.
Согласно Положению о частичной компенсации затрат предприятий на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за счет средств городского бюджета, власти Чернигова хотят поддержать своего производителя, стимулировать его к развитию и представлению города в Украине и заграницей.
Так, на реализацию программы поддержки планируют выделить суммарно 560 тыс. грн.
Каждому участнику проекта постфактум будут компенсировать 30 % от понесенных затрат, но не более 50 тыс. грн в год на одного бенефициара.
А также 5 тыс. грн разово за заочное участие – публикацию в каталоге выставки.
Предпочтение будут отдавать производственному сектору, который представит на ярмарке готовую продукцию.
Не подлежат возмещению расходы на:
проживание и питание сопровождающих лиц экспонента;
транспортные, трансфертные затраты;
участие сопровождающих лиц экспонента в учебных и культурно-массовых мероприятий.
Участие в проекте производитель может забронировать заранее, тогда за ним закрепят положенную компенсацию, даже если выставка будет проходить через полгода.
Источник: 0462.ua
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