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Африканская чума свиней возвращается в Черниговскую область
- Вчера, 14:46
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В соответствии с информацией ГУ Госпродпотребслужбы в Черниговской области, в ООО «Свитанок» (г. Бобровица) 14 февраля была зарегистрирована гибель трех голов свиней.
При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г. Киев) 15 февраля был установлен диагноз на африканскую чуму свиней (отчет о результатах исследования №000894 п.м./17 от 15.02.2017).
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бобровицкой райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации вспышки заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.
Всего в ООО «Свитанок» удерживается 400 голов свиней.
Для координации действий в Черниговскую область выехали специалисты Госпродпотребслужбы и Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.
В данный момент в очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г. Киев) 15 февраля был установлен диагноз на африканскую чуму свиней (отчет о результатах исследования №000894 п.м./17 от 15.02.2017).
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бобровицкой райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации вспышки заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.
Всего в ООО «Свитанок» удерживается 400 голов свиней.
Для координации действий в Черниговскую область выехали специалисты Госпродпотребслужбы и Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.
В данный момент в очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Источник: 0462.ua
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