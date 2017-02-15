Африканская чума свиней возвращается в Черниговскую область

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г. Киев) 15 февраля был установлен диагноз на африканскую чуму свиней (отчет о результатах исследования №000894 п.м./17 от 15.02.2017).С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бобровицкой райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации вспышки заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.Всего в ООО «Свитанок» удерживается 400 голов свиней.Для координации действий в Черниговскую область выехали специалисты Госпродпотребслужбы и Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.В данный момент в очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.