Хотите себе эксклюзивный дизайн интерьера? Тогда вам к нам!!

Создание дизайна интерьера – дело ответственное. Мы держим руку на пульсе новейших разработок в области дизайна и технологий, а самые красивые и полезные воплощаем в интерьерах. Все проекты очень разные. Неизменно только высокое качество исполнения заказа и работы с клиентом. Мы обсуждаем все основные этапы работы с Вами, чтобы не пропустить ни одной детали. Услуга дизайнера интерьера во многом состоит в том, чтобы понять мировоззрении Заказчика, его стиль, и использовать это, когда начнется разработка дизайн-проекта, а после – его реализация. Дабы Вам было комфортно в Вашей квартире, доме; чтобы Вы гордились общественным помещением, владельцем которого являетесь.

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УСЛУГА ДИЗАЙНЕРА ИНТЕРЬЕРА:

- ВЛАДЕЛЬЦАМ ОСОБНЯКОВ И КОТТЕДЖЕЙ

Создаем эстетически прекрасную для Вас обстановку.

- ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИЛЫХ КВАРТИР И КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ

Разработаем дизайн квартиры с нуля в ограниченном пространстве, удачно обыграв проблемы малой площади и неудобной формы комнат.

- ВЛАДЕЛЬЦАМ БИЗНЕСА И ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Создаем в интерьере офисных и производственных помещений комфортные условия для работы.

- ВЛАДЕЛЬЦАМ ГОСТИНИЦ

Украcим каждый номер оригинальными деталями, создадим комфортные условия для жизни.

- ВЛАДЕЛЬЦАМ МАГАЗИНОВ И ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Создадим интерьер, который будет продавать Ваш товар и рекламировать Вашу организацию.

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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ :

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0(68) 543-93-08 / 0 (63) 524-69-41.

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