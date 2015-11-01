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Черниговцев обезопасят ещё на 3 дополнительных миллиона
- Вчера, 15:31
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Вчера, 15 февраля, черниговский исполком внёс правки в программу «Безпечне місто», увеличив стоимость проекта по установке в городе камер видеонаблюдения на 3 миллиона гривен.
В прошлом году, когда программа разрабатывалась, на 75 камер заложили 1,4 миллиона гривен, однако этой суммы не хватило на реализацию проекта, т.к. стоимость оборудования оказалась существенно выше запланированной, пояснил членам исполкома заместитель городского головы Александр Ломако.
В прошлом году в городе установили 27 видеокамер, средней стоимостью 45 тысяч гривен каждая.
В 2017 г. управление ЖКХ планирует установить оставшиеся 48 объектов, запрошенных полицейскими, на въездах-выездах в Чернигов и на наиболее аварийных участках дорог.
Дополнительных 35 камер наблюдения УЖКХ хочет монтировать на зелёных зонах и полигоне ТБО.
Таким образом всего в Чернигове будет установлено 110 записывающих устройств стоимостью в 4,4 млн. грн.
Однако на этом программу не "сворачивают", заявил городской голова Владислав Атрошенко.
По его подсчетам, чтобы обеспечить максимальную безопасность горожанам и полную просматриваемость всех улиц, Чернигову нужно как минимум 100 тысяч видеокамер.
- Я можу помилятися в рази, однак не в порядках. Щоб у місті муха не проскочила, камер мають бути тисячі, - заявил он.
В прошлом году, когда программа разрабатывалась, на 75 камер заложили 1,4 миллиона гривен, однако этой суммы не хватило на реализацию проекта, т.к. стоимость оборудования оказалась существенно выше запланированной, пояснил членам исполкома заместитель городского головы Александр Ломако.
В прошлом году в городе установили 27 видеокамер, средней стоимостью 45 тысяч гривен каждая.
В 2017 г. управление ЖКХ планирует установить оставшиеся 48 объектов, запрошенных полицейскими, на въездах-выездах в Чернигов и на наиболее аварийных участках дорог.
Дополнительных 35 камер наблюдения УЖКХ хочет монтировать на зелёных зонах и полигоне ТБО.
Таким образом всего в Чернигове будет установлено 110 записывающих устройств стоимостью в 4,4 млн. грн.
Однако на этом программу не "сворачивают", заявил городской голова Владислав Атрошенко.
По его подсчетам, чтобы обеспечить максимальную безопасность горожанам и полную просматриваемость всех улиц, Чернигову нужно как минимум 100 тысяч видеокамер.
- Я можу помилятися в рази, однак не в порядках. Щоб у місті муха не проскочила, камер мають бути тисячі, - заявил он.
Источник: 0462.ua
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