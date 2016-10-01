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Накануне вечером полицейские устроили погоню по улицам Чернигова. Преследовали водителя, который ранее несколько раз попадался пьяным за рулем.
На просьбу остановиться водитель «Шкоды» отреагировал неадекватно – ускорился и попытался скрыться.
После погони, участие в которой приняло 6 экипажей патрульной полиции, «Шкоде» удалось перекрыть движение в районе городского Дворца культуры на улице Мазепы.
Момент задержания сняли на видео прохожие.
Видео – Сергей Бондарь.
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя
- Вчера, 16:02
- Просмотров: 40
Накануне вечером полицейские устроили погоню по улицам Чернигова. Преследовали водителя, который ранее несколько раз попадался пьяным за рулем.
На просьбу остановиться водитель «Шкоды» отреагировал неадекватно – ускорился и попытался скрыться.
После погони, участие в которой приняло 6 экипажей патрульной полиции, «Шкоде» удалось перекрыть движение в районе городского Дворца культуры на улице Мазепы.
Момент задержания сняли на видео прохожие.
Видео – Сергей Бондарь.
Источник: 0462.ua
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