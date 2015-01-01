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Какие телеканалы смотрят черниговцы?
- Вчера, 16:34
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В рейтинге телеканалов, обнародованном на официальном сайте кабельного оператора «Основа», в первых рядах отмечены, как общенациональные каналы, так и местные – черниговские.
Так, первая десятка выглядит следующим образом:
«Надія»,
«Новый канал»,
«1+1»,
Discovery Channel,
СТБ,
ICTV,
Animal planet,
TV1000 East,
2+2,
Viasat Nature.
Черниговский «Дитинец» занимает в рейтинге из порядка ста позиций 17 место.
В самом низу – Рада и Shopping-TV.
Так, первая десятка выглядит следующим образом:
«Надія»,
«Новый канал»,
«1+1»,
Discovery Channel,
СТБ,
ICTV,
Animal planet,
TV1000 East,
2+2,
Viasat Nature.
Черниговский «Дитинец» занимает в рейтинге из порядка ста позиций 17 место.
В самом низу – Рада и Shopping-TV.
Источник: 0462.ua
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