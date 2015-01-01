Какие телеканалы смотрят черниговцы?

Так, первая десятка выглядит следующим образом:«Надія»,«Новый канал»,«1+1»,Discovery Channel,СТБ,ICTV,Animal planet,TV1000 East,2+2,Viasat Nature.Черниговский «Дитинец» занимает в рейтинге из порядка ста позиций 17 место.В самом низу – Рада и Shopping-TV.