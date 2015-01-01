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Какие телеканалы смотрят черниговцы?

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:34
  • Просмотров: 29
Какие телеканалы смотрят черниговцы?В рейтинге телеканалов, обнародованном на официальном сайте кабельного оператора «Основа», в первых рядах отмечены, как общенациональные каналы, так и местные – черниговские.

Так, первая десятка выглядит следующим образом:

«Надія»,

«Новый канал»,

«1+1»,

Discovery Channel,

СТБ,

ICTV,

Animal planet,

TV1000 East,

2+2,

Viasat Nature.

Черниговский «Дитинец» занимает в рейтинге из порядка ста позиций 17 место.

В самом низу – Рада и Shopping-TV.
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Источник: 0462.ua

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