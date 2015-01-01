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Чем черниговцы кормят Украину

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:06
  • Просмотров: 35
Чем черниговцы кормят УкраинуСогласно статистическим данным, Черниговская области не лидирует в выращивании какой-либо сельскохозяйственной культуры. Зато почти везде наш регион среди лидеров.

По информации издания «Экономическая правда», в 2015-2016 маркетинговом году Украина установила несколько новых селлськохозяйственных рекордов, которые могут быть превзойдены в новом сезоне.

Черниговская области приложила свою руку.

По зерновым культурам Черниговщина занимает 7-е место в Украине с долей в 5,63%. Лидируют Полтавская и Винницкая области.

По выращиванию картофеля у Черниговщины 7-е место (доля – 5,52%). Лидеры – Винницкая и Киевская области.

По экспорту подсолнечного масла – 13-е место (доля – 3,93%). Лидеры – Харьковская и Кировоградская области.

По сахарному буряку Черниговская область – 13-е место (доля – 2,09%). Лидеры – Винницкая и Полтавская области.

Удручающие результаты по овощам. Здесь Черниговщина занимает предпоследнее место (1,99%). Хуже только в Ивано-Франковской области. Явный лидер – Херсонская область.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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