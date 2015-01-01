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Чем черниговцы кормят Украину
- Вчера, 17:06
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Согласно статистическим данным, Черниговская области не лидирует в выращивании какой-либо сельскохозяйственной культуры. Зато почти везде наш регион среди лидеров.
По информации издания «Экономическая правда», в 2015-2016 маркетинговом году Украина установила несколько новых селлськохозяйственных рекордов, которые могут быть превзойдены в новом сезоне.
Черниговская области приложила свою руку.
По зерновым культурам Черниговщина занимает 7-е место в Украине с долей в 5,63%. Лидируют Полтавская и Винницкая области.
По выращиванию картофеля у Черниговщины 7-е место (доля – 5,52%). Лидеры – Винницкая и Киевская области.
По экспорту подсолнечного масла – 13-е место (доля – 3,93%). Лидеры – Харьковская и Кировоградская области.
По сахарному буряку Черниговская область – 13-е место (доля – 2,09%). Лидеры – Винницкая и Полтавская области.
Удручающие результаты по овощам. Здесь Черниговщина занимает предпоследнее место (1,99%). Хуже только в Ивано-Франковской области. Явный лидер – Херсонская область.
По информации издания «Экономическая правда», в 2015-2016 маркетинговом году Украина установила несколько новых селлськохозяйственных рекордов, которые могут быть превзойдены в новом сезоне.
Черниговская области приложила свою руку.
По зерновым культурам Черниговщина занимает 7-е место в Украине с долей в 5,63%. Лидируют Полтавская и Винницкая области.
По выращиванию картофеля у Черниговщины 7-е место (доля – 5,52%). Лидеры – Винницкая и Киевская области.
По экспорту подсолнечного масла – 13-е место (доля – 3,93%). Лидеры – Харьковская и Кировоградская области.
По сахарному буряку Черниговская область – 13-е место (доля – 2,09%). Лидеры – Винницкая и Полтавская области.
Удручающие результаты по овощам. Здесь Черниговщина занимает предпоследнее место (1,99%). Хуже только в Ивано-Франковской области. Явный лидер – Херсонская область.
Источник: 0462.ua
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