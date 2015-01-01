4ернігів.інфо » Стрічка новин » На Черниговщине предвзято попадания на потребительский рынок значительного количества алкогольного суррогата
В Главном управлении ДФС в Черниговской области сообщили, что налоговой милицией совместно со службой безопасности Украины и под процессуальным руководством
Прокуратуры области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась массовым изготовлением фальсифицированных алкогольных напитков. В двух частных домах на территории Чернигова трое местных жителей организовали и обустроили подпольные цеха по производству «водки». Для этого злоумышленники использовали специально приобретенное оборудование, тару и этикетки с логотипами известных торговых марок. Причем один из цехов специализировался на изготовлении и разливе суррогата в традиционные стеклянные бутылки, а другой - в пластиковые пакеты (объемом по 10 литров), так называемые, «bag-in- box». Производственные «мощности» сети позволяли дельцам ежемесячно осуществлять переработку около 30 000 литров спирта. Далее фальсификат распространялся на территории города и области через торговые сети.
По результатам проведенных негласных следственных действий, в том числе и оперативных закупок, установлено места накопления, хранения и реализации фальсификата, а также транспортные средства, которыми осуществлялось его транспортировки. Во время санкционированных обысков правоохранителями изъято 4,8 тонны спирта, 11 000 200 бутылок и 300 литров водки в пакетах «bag-in- box», оборудование для изготовления подакцизной продукции, тару, упаковочные материалы, транспортное средство, которым осуществлялось перевозки фальсификата, а также единицу незарегистрированного огнестрельного оружия. Общая сумма изъятого имущества составила 2 миллиона гривен. Следственные действия продолжаются. По результатам будет дополнительно проинформированы общественность.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
На Черниговщине предвзято попадания на потребительский рынок значительного количества алкогольного суррогата
- Вчера, 17:30
- Просмотров: 32
В Главном управлении ДФС в Черниговской области сообщили, что налоговой милицией совместно со службой безопасности Украины и под процессуальным руководством
Прокуратуры области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась массовым изготовлением фальсифицированных алкогольных напитков. В двух частных домах на территории Чернигова трое местных жителей организовали и обустроили подпольные цеха по производству «водки». Для этого злоумышленники использовали специально приобретенное оборудование, тару и этикетки с логотипами известных торговых марок. Причем один из цехов специализировался на изготовлении и разливе суррогата в традиционные стеклянные бутылки, а другой - в пластиковые пакеты (объемом по 10 литров), так называемые, «bag-in- box». Производственные «мощности» сети позволяли дельцам ежемесячно осуществлять переработку около 30 000 литров спирта. Далее фальсификат распространялся на территории города и области через торговые сети.
По результатам проведенных негласных следственных действий, в том числе и оперативных закупок, установлено места накопления, хранения и реализации фальсификата, а также транспортные средства, которыми осуществлялось его транспортировки. Во время санкционированных обысков правоохранителями изъято 4,8 тонны спирта, 11 000 200 бутылок и 300 литров водки в пакетах «bag-in- box», оборудование для изготовления подакцизной продукции, тару, упаковочные материалы, транспортное средство, которым осуществлялось перевозки фальсификата, а также единицу незарегистрированного огнестрельного оружия. Общая сумма изъятого имущества составила 2 миллиона гривен. Следственные действия продолжаются. По результатам будет дополнительно проинформированы общественность.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
На Черниговщине прекращена деятельность еще одной нелегальной АЗС
В рамках проведения операции «Акциз», которая проходит в области с 1 января, сейчас уже есть
На Черниговщине разоблачили преступную схему экспорта древесины
В Главном управлении ДФС в Черниговской области сообщили, что налоговой полицией под
На Черниговщине разоблачена сеть реализации алкогольного суррогата
Налоговой милицией совместно с прокуратурой разоблачили сеть оптовой и розничной торговли
Полиция накрыла подпольный спиртзавод на Черниговщине.
В среду, 16 декабря, работниками Департамента противодействия наркопреступности Национальной
В Чернигове налоговая обнаружила 1100 литров «левого» алкоголя
Продолжается операция «Акциз -2014». В ее рамках черниговские налоговики изъяли подакцизного
Управление СБУ в Черниговской области объявило тендер на закупку 23 тыс. ли ...
Служба безопасности Украины в лице Управления СБУ в Черниговской области объявило тендер на
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Добавить комментарий!