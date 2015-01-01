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На Черниговщине предвзято попадания на потребительский рынок значительного количества алкогольного суррогата

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:30
  • Просмотров: 32
На Черниговщине предвзято попадания на потребительский рынок значительного количества алкогольного суррогатаНа Черниговщине предвзято попадания на потребительский рынок значительного количества алкогольного суррогата
На Черниговщине предвзято попадания на потребительский рынок значительного количества алкогольного суррогата
На Черниговщине предвзято попадания на потребительский рынок значительного количества алкогольного суррогата
На Черниговщине предвзято попадания на потребительский рынок значительного количества алкогольного суррогатаВ Главном управлении ДФС в Черниговской области сообщили, что налоговой милицией совместно со службой безопасности Украины и под процессуальным руководством

Прокуратуры области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась массовым изготовлением фальсифицированных алкогольных напитков. В двух частных домах на территории Чернигова трое местных жителей организовали и обустроили подпольные цеха по производству «водки». Для этого злоумышленники использовали специально приобретенное оборудование, тару и этикетки с логотипами известных торговых марок. Причем один из цехов специализировался на изготовлении и разливе суррогата в традиционные стеклянные бутылки, а другой - в пластиковые пакеты (объемом по 10 литров), так называемые, «bag-in- box». Производственные «мощности» сети позволяли дельцам ежемесячно осуществлять переработку около 30 000 литров спирта. Далее фальсификат распространялся на территории города и области через торговые сети.

По результатам проведенных негласных следственных действий, в том числе и оперативных закупок, установлено места накопления, хранения и реализации фальсификата, а также транспортные средства, которыми осуществлялось его транспортировки. Во время санкционированных обысков правоохранителями изъято 4,8 тонны спирта, 11 000 200 бутылок и 300 литров водки в пакетах «bag-in- box», оборудование для изготовления подакцизной продукции, тару, упаковочные материалы, транспортное средство, которым осуществлялось перевозки фальсификата, а также единицу незарегистрированного огнестрельного оружия. Общая сумма изъятого имущества составила 2 миллиона гривен. Следственные действия продолжаются. По результатам будет дополнительно проинформированы общественность.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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