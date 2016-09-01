﻿﻿ Обстановка на границе в пределах региона » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Обстановка на границе в пределах региона
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Обстановка на границе в пределах региона

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:16
  • Просмотров: 24
Обстановка на границе в пределах регионаЗа последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственной границе охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.

Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.

Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 4,7 тыс. Человек и 1,2 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано уменьшение пассажирского и транспортного потоков на 32% и 33% соответственно. Через государственную границу не пропущено 5 человек, из которых 3 незаконных мигрантов и один гражданин России, которому запрещен въезд в Украину.

К административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Украине привлечено 2 человека, на которых наложен штраф 1360 гривен.



Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник О.В.Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственном кордониУкраины в пределах

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Новогодние приключения на границе

Через государственную границу Украины за прошедшие сутки в установленном порядке пропущено 5,5
﻿
Видео
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети