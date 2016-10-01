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На границе изъяли патроны для автомата

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:39
  • Просмотров: 22
На границе изъяли патроны для автоматаВчера, пограничным нарядом отдела пограничной службы «Леоновка», в ходе реализации оперативной информации неподалеку с. Архиповка Семеновского района задержан житель одного из сел этого же района, который в пакете перемещал 39 патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм.

В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», о чем сообщено сотрудников Семеновского отделения Национальной полиции.



Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник О.В.Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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