4ернігів.інфо » Стрічка новин » На границе изъяли патроны для автомата
На границе изъяли патроны для автомата
- Вчера, 18:39
- Просмотров: 22
Вчера, пограничным нарядом отдела пограничной службы «Леоновка», в ходе реализации оперативной информации неподалеку с. Архиповка Семеновского района задержан житель одного из сел этого же района, который в пакете перемещал 39 патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм.
В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», о чем сообщено сотрудников Семеновского отделения Национальной полиции.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», о чем сообщено сотрудников Семеновского отделения Национальной полиции.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
На границе поймали браконьера
В субботу пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское» совместно с сотрудниками
На Черниговщине полиция изъяла у гражданина гранату и патроны
Во время проверки информации, крестьянин сохраняет взрывчатые вещества и боеприпасы участковые
На Семеновщине за нарушение границы задержали россиянина
В воскресенье, пограничный наряд отдела пограничной службы «Леоновка» вблизи с. Леоновка
Ильма на границе нашла пулемет
Вчера в международный автомобильный пункт пропуска «Славутич», на выезд из Украины прибыл легковой
На границе пограничный наряд задержал наркокурьера
Вчера вечером, пограничный наряд отдела пограничной службы «Семеновка», в ходе реализации
Каждый день по браконьеру!
Вчера в отдел пограничной службы «Воробьевка», от участкового инспектора пограничной службы,
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Добавить комментарий!