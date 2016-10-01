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Сколько новых троллейбусов будет иметь город Чернигов в этом году?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:14
  • Просмотров: 31
Сколько новых троллейбусов будет иметь город Чернигов в этом году?Одним из решений, принятых вчера исполкомом Черниговского городского совета, предлагается в 2017 году направить 17500000 гривен на приобретение новых городских троллейбусов. Для этого планируется сделать целевой взнос из городского бюджета в уставный капитал коммунального предприятия «Черниговское троллейбусное управление» Черниговского городского совета.

Теперь это решение должны рассмотреть депутатские комиссии. Последнее слово - за сессией городского совета.

 

Как уже сообщалось ранее, сейчас КП «ЧТУ» объявлен тендер на закупку 5 новых троллейбусов, с начальной ценой 23 млн грн. Сумма в 17500000 грн будет добавлена ​​к тем средствам, которые уже есть в распоряжении предприятия, для проведения этой закупки.

В 2016 году Чернигов уже приобрел 10 новых троллейбусов. Еще 5 черниговских "рогатик" в этом году планируется капитально отремонтировать.

В общем, по расчетам специалистов, для бесперебойного транспортного перевозки людей в Чернигове должна быть примерно 100 троллейбусов, как когда-то в годы СССР. Сегодня же за день выходит на линию 65-68 машин.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: chernigiv-rada.gov.ua

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