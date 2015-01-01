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Что в Чернигове планируется сделать дополнительного в 2017 году?
- Сегодня, 09:43
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По результатам выполнения городского бюджета. Чернигова за 2016 на конец прошлого года учитывается свободный остаток бюджетных средств по общему фонду в сумме почти 300 млн грн. Вчера на заседании исполкома городского совета был согласован их распределение по целевым направлениям. Среди этих направлений наибольшая сумма - более 192 600 000 грн - предложена на развитие жилищно-коммунального хозяйства города.
Итак, в рамках Комплексной целевой программы розвику жилищно-коммунального хозяйства города Чернигова на 2017-2020 годы в 2017 году дополнительно предлагается выделение средств для:
· Освещение улиц города
· Обеспечение проведения географической информационной системы на сетях ливневой канализации;
· Обеспечение проведения капитального ремонта внутридомовых проездов в жилой застройке;
· Капитальный ремонт остановок общественного транспорта в Чернигове;
· Снос отдельных засохших и поврежденных деревьев и кустарников на придомовых территориях;
· Реконструкции сетей наружного освещения в парке "Березовая роща" по ул.Генерала Пухова в городе Чернигове;
· Реконструкции шкафов управления наружным освещением города Чернигова (окончание)
· Изготовление и корректировки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети;
· Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети;
· Реконструкции бульвара по проспекту Мира от ул.Ивана Мазепы к вул.С.Русовои;
· Капитальный ремонт парка им.Коцюбинского;
· Реконструкции зоны возле Дворца торжественных событий на перекрестке ул.Шевченко и ул.Пушкина в Чернигове;
· Капитальный ремонт Центрального парка культуры и отдыха;
· Капитальный ремонт привокзальной площади;
· Освещение пешеходных переходов
· Содержание улично-дорожной сети (чистка дорог, заметания улиц, уборка снега, посыпание солью, песком и т.д.);
· Оплаты услуг по демонтажу незаконно установленных наружных реклам;
· Реконструкции сквера Богдана Хмельницкого в г. Чернигов.
· Реконструкции постамента памятника Богдану Хмельницкому в сквере им. Богдана Хмельницкого в г.. Чернигове (изготовление ПСД и выполнение работ по объекту)
· Строительства мемориальной часовни Архистратига Михаила в честь погибших защитников нашей Родины;
· Реконструкции нежилого здания по ул. Шевченко, пятьдесят первая в г.. Чернигове, которая находится коммунальной собственности;
· Реконструкции и восстановление кровли жилого дома по ул. Горького, 84 (ул. Гончая, 84);
· Строительства ЛЭП-0,4 для наружного освещения Сквера им. Богдана Хмельницкого и удаление зеленых насаждений в Сквере им. Богдана Хмельницкого;
· Изготовление ПСД для строительства школы на 1600 мест в ИИИ микрорайоне жилого района "Масани";
· Изготовление ПСД по капитальному ремонту здания по ул. Попудренко, 16;
· Разработки ПСД для строительства центрально канализационной сети по улицам Алексеева, Стрелецкая, Василия Будника, Волонтеров, Добровольцев в Чернигове.
Также предлагается сделать взносы города в уставные капиталы субъектов хозяйствования (КП «АТП -2528», КП «Зеленстрой», КП «Деснянский», КП «Новозаводская», КП «ЖЭК 10», КП «ЖЭК 13») на приобретение техники и оборудования.
После согласования исполкома и выводов депутатских комиссий данное решение вступит в силу в случае его одобрения сессией городского совета.
Пресс-служба Черниговского городского совета
Итак, в рамках Комплексной целевой программы розвику жилищно-коммунального хозяйства города Чернигова на 2017-2020 годы в 2017 году дополнительно предлагается выделение средств для:
· Освещение улиц города
· Обеспечение проведения географической информационной системы на сетях ливневой канализации;
· Обеспечение проведения капитального ремонта внутридомовых проездов в жилой застройке;
· Капитальный ремонт остановок общественного транспорта в Чернигове;
· Снос отдельных засохших и поврежденных деревьев и кустарников на придомовых территориях;
· Реконструкции сетей наружного освещения в парке "Березовая роща" по ул.Генерала Пухова в городе Чернигове;
· Реконструкции шкафов управления наружным освещением города Чернигова (окончание)
· Изготовление и корректировки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети;
· Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети;
· Реконструкции бульвара по проспекту Мира от ул.Ивана Мазепы к вул.С.Русовои;
· Капитальный ремонт парка им.Коцюбинского;
· Реконструкции зоны возле Дворца торжественных событий на перекрестке ул.Шевченко и ул.Пушкина в Чернигове;
· Капитальный ремонт Центрального парка культуры и отдыха;
· Капитальный ремонт привокзальной площади;
· Освещение пешеходных переходов
· Содержание улично-дорожной сети (чистка дорог, заметания улиц, уборка снега, посыпание солью, песком и т.д.);
· Оплаты услуг по демонтажу незаконно установленных наружных реклам;
· Реконструкции сквера Богдана Хмельницкого в г. Чернигов.
· Реконструкции постамента памятника Богдану Хмельницкому в сквере им. Богдана Хмельницкого в г.. Чернигове (изготовление ПСД и выполнение работ по объекту)
· Строительства мемориальной часовни Архистратига Михаила в честь погибших защитников нашей Родины;
· Реконструкции нежилого здания по ул. Шевченко, пятьдесят первая в г.. Чернигове, которая находится коммунальной собственности;
· Реконструкции и восстановление кровли жилого дома по ул. Горького, 84 (ул. Гончая, 84);
· Строительства ЛЭП-0,4 для наружного освещения Сквера им. Богдана Хмельницкого и удаление зеленых насаждений в Сквере им. Богдана Хмельницкого;
· Изготовление ПСД для строительства школы на 1600 мест в ИИИ микрорайоне жилого района "Масани";
· Изготовление ПСД по капитальному ремонту здания по ул. Попудренко, 16;
· Разработки ПСД для строительства центрально канализационной сети по улицам Алексеева, Стрелецкая, Василия Будника, Волонтеров, Добровольцев в Чернигове.
Также предлагается сделать взносы города в уставные капиталы субъектов хозяйствования (КП «АТП -2528», КП «Зеленстрой», КП «Деснянский», КП «Новозаводская», КП «ЖЭК 10», КП «ЖЭК 13») на приобретение техники и оборудования.
После согласования исполкома и выводов депутатских комиссий данное решение вступит в силу в случае его одобрения сессией городского совета.
Пресс-служба Черниговского городского совета
Источник: chernigiv-rada.gov.ua
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