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Что в Чернигове планируется сделать дополнительного в 2017 году?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:43
  • Просмотров: 30
Что в Чернигове планируется сделать дополнительного в 2017 году?По результатам выполнения городского бюджета. Чернигова за 2016 на конец прошлого года учитывается свободный остаток бюджетных средств по общему фонду в сумме почти 300 млн грн. Вчера на заседании исполкома городского совета был согласован их распределение по целевым направлениям. Среди этих направлений наибольшая сумма - более 192 600 000 грн - предложена на развитие жилищно-коммунального хозяйства города.

Итак, в рамках Комплексной целевой программы розвику жилищно-коммунального хозяйства города Чернигова на 2017-2020 годы в 2017 году дополнительно предлагается выделение средств для:

· Освещение улиц города

· Обеспечение проведения географической информационной системы на сетях ливневой канализации;

· Обеспечение проведения капитального ремонта внутридомовых проездов в жилой застройке;

· Капитальный ремонт остановок общественного транспорта в Чернигове;

· Снос отдельных засохших и поврежденных деревьев и кустарников на придомовых территориях;

· Реконструкции сетей наружного освещения в парке "Березовая роща" по ул.Генерала Пухова в городе Чернигове;

· Реконструкции шкафов управления наружным освещением города Чернигова (окончание)

· Изготовление и корректировки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети;

· Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети;

· Реконструкции бульвара по проспекту Мира от ул.Ивана Мазепы к вул.С.Русовои;

· Капитальный ремонт парка им.Коцюбинского;

· Реконструкции зоны возле Дворца торжественных событий на перекрестке ул.Шевченко и ул.Пушкина в Чернигове;

· Капитальный ремонт Центрального парка культуры и отдыха;

· Капитальный ремонт привокзальной площади;

· Освещение пешеходных переходов

· Содержание улично-дорожной сети (чистка дорог, заметания улиц, уборка снега, посыпание солью, песком и т.д.);

· Оплаты услуг по демонтажу незаконно установленных наружных реклам;

· Реконструкции сквера Богдана Хмельницкого в г. Чернигов.

· Реконструкции постамента памятника Богдану Хмельницкому в сквере им. Богдана Хмельницкого в г.. Чернигове (изготовление ПСД и выполнение работ по объекту)

· Строительства мемориальной часовни Архистратига Михаила в честь погибших защитников нашей Родины;

· Реконструкции нежилого здания по ул. Шевченко, пятьдесят первая в г.. Чернигове, которая находится коммунальной собственности;

· Реконструкции и восстановление кровли жилого дома по ул. Горького, 84 (ул. Гончая, 84);

· Строительства ЛЭП-0,4 для наружного освещения Сквера им. Богдана Хмельницкого и удаление зеленых насаждений в Сквере им. Богдана Хмельницкого;

· Изготовление ПСД для строительства школы на 1600 мест в ИИИ микрорайоне жилого района "Масани";

· Изготовление ПСД по капитальному ремонту здания по ул. Попудренко, 16;

· Разработки ПСД для строительства центрально канализационной сети по улицам Алексеева, Стрелецкая, Василия Будника, Волонтеров, Добровольцев в Чернигове.

Также предлагается сделать взносы города в уставные капиталы субъектов хозяйствования (КП «АТП -2528», КП «Зеленстрой», КП «Деснянский», КП «Новозаводская», КП «ЖЭК 10», КП «ЖЭК 13») на приобретение техники и оборудования.

После согласования исполкома и выводов депутатских комиссий данное решение вступит в силу в случае его одобрения сессией городского совета.

 

Пресс-служба Черниговского городского советашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: chernigiv-rada.gov.ua

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