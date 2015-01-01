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Школьник на почте рассчитался «куклой»
- Сегодня, 10:33
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Почтальон в Чернигове обратилась в полицию с заявлением о том, что парень в почтовом отделении по Проспекту Победы расплатился фальшивой 500 гривневой купюрой.
Об этом сообщили в городском отделении полиции. 10-летний школьник пришел заплатить за коммунальные услуги. Его направила мать и дала деньги. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства. Прежде всего, откуда взрослые взяли фальшивую купюру.
Об этом сообщили в городском отделении полиции. 10-летний школьник пришел заплатить за коммунальные услуги. Его направила мать и дала деньги. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства. Прежде всего, откуда взрослые взяли фальшивую купюру.
Источник: http://cheline.com.ua/
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