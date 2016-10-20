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На Чернігівщині розшукується 34-річний чоловік
- Сегодня, 11:01
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Ріпкинським відділенням поліції ГУНП в Чернігівській області розшукується зниклий безвісти Коноваленко Олександр Анатолійович 26.08.1983 року народження, який мешкає у селищі Любеч по вулиці Курганній, 29.
Громадянин 20.10.2016 року поїхав на риболовлю в невідомому напрямку та дотепер його місцезнаходження невідомо. Прикмети: зріст — 191см, худорлявої статури, обличчя худорляве, волосся світло-русяве пряме, на шиї мав срібний ланцюжок, на пальці – срібний перстень. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклого, просимо повідомити поліції за телефоном (04641)3-15-63 або «102».
Громадянин 20.10.2016 року поїхав на риболовлю в невідомому напрямку та дотепер його місцезнаходження невідомо. Прикмети: зріст — 191см, худорлявої статури, обличчя худорляве, волосся світло-русяве пряме, на шиї мав срібний ланцюжок, на пальці – срібний перстень. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклого, просимо повідомити поліції за телефоном (04641)3-15-63 або «102».
Источник: http://cheline.com.ua
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