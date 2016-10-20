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На Черниговщине разыскивается 34-летний мужчина

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:01
  • Просмотров: 24
На Черниговщине разыскивается 34-летний мужчинаРепкинской отделением полиции ГУНП в Черниговской области разыскивается пропавший без вести Коноваленко Александр Анатольевич 26.08.1983 года рождения, проживает в поселке Любеч по улице Курганской, 29.

Гражданин 20.10.2016 года уехал на рыбалку в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост - 191см, худощавого телосложения, лицо худое, волосы светло-русые прямые, на шее был серебряную цепочку, на пальце - серебряное кольцо. Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить полиции по телефону (04641) 3-15-63 или «102».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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