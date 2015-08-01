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Исполком одобрил программу установки приборов учета воды в квартирах черниговцев за средства городского бюджета
- Сегодня, 16:32
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Вчера исполком Черниговского городского совета на своем заседании в целом одобрил Программу по установке приборов учета воды в квартирах черниговцев за средства городского бюджета. Теперь эту программу будут рассматривать депутатские комиссии сессия городского совета.
Согласно проекту, программа охватывает черниговцев, которые находятся в трудном материальном положении. Круг таких лиц определяется по факту возникновения права на субсидию и его оформление.
Дополнительная необходимость в принятии такой программы на местном уровне связана с ожидаемыми изменениями в законодательстве, через которые установить абонентам счетчики даже бюджетные средства для города будет выгоднее, чем оставить все как есть. Ведь тогда городу придется за тех получателей субсидий, потребление которыми воды рассчитывается по нормам, ежемесячно платить предприятию-поставщику весьма значительные суммы.
Одобрив программу в целом, исполком городского совета счел необходимым дополнить этот проект пунктом о том, что установленные коммунальным предприятием счетчики, в соответствии с законодательством, остаются его собственностью. А с владельцем квартиры должен подписываться типовое соглашение по ответственного хранения прибора.
При обсуждении программы мэр и все члены исполкома были единодушны во мнении, что при закупке и установке счетчиков за бюджетные средства чрезвычайно важно, чтобы цены были объективными, а все закупки происходили абсолютно прозрачно.
Подробнее о проекте этой программы:
На программу из городского бюджета планируется выделить более 19 млн грн. За эти средства в квартирах жителей города предполагается установить почти 23 тыс. Счетчиков холодной и горячей воды. Программа рассчитана на четыре года и будет завершена в 2020 году.
Сегодня установка только двух приборов учета (включая сам прибор и комплект деталей для установки) обходится до 2000 грн. Конечно, такая сумма далеко не всегда по карману пенсионерам или людям с низкими доходами, которые являются получателями субсидий.
С другой стороны, в Чернигове установленные нормы потребления холодной и горячей воды для квартир и домов с разной степенью упорядоченности. Нормы рассчитаны специализированным институтом и не могут быть уменьшены до социальных норм, установленных для получения субсидий. В результате получается разница сумм между нормами, установленными исполкомом городского совета, и социальными нормами, установленными правительством для получения субсидий. Ситуацию можно урегулировать, установив счетчики воды.
Фактически, в Чернигове на одного абонента, который потребляет услугу холодного водоснабжения, по действующим в городе нормами, начисляется плата за холодную воду и водоотведение (с учетом 350 дней / год горячего водоснабжения) в сумме 121,35 грн / мес. Но субсидия начисляется только на сумму, начисленную за социальной нормой - 53,72 грн / мес. То есть, на разницу в сумме 67,63 грн / мес. субсидия не начисляется.
Из горячего водоснабжения субсидия не начисляется на 2,05 м3 горячей воды, или на сумму около 152 грн (при среднем тарифе на горячее водоснабжение по городу в 74 грн / м3).
В общем ежемесячно люди с невысоким достатком недополучают субсидий на сумму начислений в 220 грн. Если в семье проживает не одна, а две или более человека, сумма, на которую начисляется субсидия, составляет сотни, а то и тысячи гривен в месяц. Так, по данным учета, немало семей недополучают субсидию на сумму от 1500 до 2000 тыс. Грн ежемесячно.
Особенно остро стоит вопрос по одиноким пенсионерам. К сожалению, и они попали в разряд должников. В Черниговский горсовет приходят десятки писем с просьбой помочь установить приборы учета, чтобы снизить коммунальную нагрузку на получателей субсидий.
Кто попадает под программу
По данным учета КП «Черниговводоканал» сегодня в городе Чернигове зарегистрировано 122 655 лицевых счетов потребителей холодного и горячего водоснабжения. По состоянию на январь 2017 в городе приборы учета установлены в 82 903 абонентов. Без приборов учета остается 39752 абонента.
Из этого количества получателями субсидий являются 14720 абонентов, но нормативы потребления выше социальной нормы только в 13105 абонентов. Из них централизованное горячее водоснабжение получают 7123 абонента. При этом 855 абонентов (коэффициент 0,12) требует установки двух приборов учета холодной и двух приборов учета горячей воды.
Таким образом, общее количество приборов учета, которые должны быть установлены за средства городского бюджета составит 22793 шт. (Исходя из следующего расчета: 855 абонентов по 4 приборов учета - 3420 приборов учета; 7123 абонентов по 2 прибора учета это - 14246 приборов учета; 5127 абонентов по 1 прибора учета - 5127 приборов учета соответственно).
Программа коснется более чем 13 тыс. Абонентов, получающих субсидии на коммунальные услуги. Для решения проблемы с учетом воды будет установлено 22,8 тыс. Приборов учета за четыре года.
Сколько стоит программа
Для выполнения Программы расчет стоимости установки приборов учета проводился на основании коммерческих предложений, полученных с заводов-изготовителей приборов учета и предприятий, поставляющих комплектующие и материалы. В отличие от обычного комплекта, используемого при установке приборов учета в Чернигове, в Программе предусмотрены и дополнительные комплектующие.
Так, например, опыт установки приборов учета показывает, что кран на вводе холодной и горячей воды в квартиру требует замены. Как правило, необходима замена шланга на сливной бачок в квартирах с отдельным подключением санузла. Программа имеет социальную направленность, поэтому установка приборов учета будет осуществляться за счет городского бюджета.
Таким образом, предельная расчетная стоимость установки одного узла учета холодного или горячего водоснабжения составляет 840 грн 75 коп. Окончательная стоимость будет определяться актом выполненных работ и будет существенно меньше предельной стоимости, так как при установке двух или четырех приборов учета появится экономия по транспортным расходам.
Как стать участником Программы
Программа ориентирована на жителей города Чернигова, которые получают субсидии на оплату стоимости полученных коммунальных услуг.
Расходы на установку приборов учета жителям города Чернигова, которым в соответствии с законодательством назначена субсидия, осуществляются за счет городского бюджета города Чернигова.
Установка приборов учета осуществляется единовременно при условиях:
- Отсутствия соответствующих приборов учета воды в жилом помещении;
- Заявитель является владельцем или совладельцем жилого помещения (собственность приобретена в порядке не запрещенном законодательством Украины), пользователем жилья жилого фонда коммунальной собственности;
- Проживает по месту регистрации;
- Получает субсидию на оплату коммунальных услуг.
В соответствии с Программой, установка приборов учета осуществляется на основании заявления, которое подается в КП «Черниговводоканал» Черниговского городского совета (абонентский отдел) от лица, получающего субсидию на оплату коммунальных услуг и перечня документов, определенных для установки средств учета горячего и холодного водоснабжения по счет средств бюджета города Чернигова.
Вместе с заявлением абонент подавать:
• копию паспорта гражданина Украины;
• копию справки регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номером паспорта);
• правоустанавливающие документы на жилье, или документы, подтверждающие право пользования жильем жилого фонда коммунальной собственности.
Копии всех документов предоставляются с предъявлением оригиналов.
Заявления на установку приборов учета будут приниматься коммунальным предприятием «Черниговводоканал» Черниговского городского совета.
На основании поданных заявлений формируется Реестр лиц на установку приборов учета горячей и холодной воды (далее Реестр).
Решение об установлении приборов учета принимать коммунальное предприятие «Черниговводоканал» Черниговского городского совета по результатам согласования Реестр с управлениями труда и социальной защиты населения районных в городе Чернигове советов.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета будет обеспечивать финансирование работ по установке приборов учета за счет средств городского бюджета города Чернигова в пределах утвержденной росписи бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Когда начнется выполнение Программы
Что же касается подачи документов на установку счетчиков, то в случае утверждения программы городским советом, этим вопросом КП «Черниговводоканал» начнет заниматься уже в первые дни марта.
Возможно, в течение 2017-2018 годов количество квартирных приборов учета холодной и горячей воды стремительно возрастет. А пока в этом вопросе наш город «отстает». Так, по имеющейся информации в Чернигове установлено 67,6% приборов учета воды. В то же время, например, в Тернополе - 87%, Сумах - 80%, Кропивницкого - 90%, а в Белой Церкви - 93%.
Согласно проекту, программа охватывает черниговцев, которые находятся в трудном материальном положении. Круг таких лиц определяется по факту возникновения права на субсидию и его оформление.
Дополнительная необходимость в принятии такой программы на местном уровне связана с ожидаемыми изменениями в законодательстве, через которые установить абонентам счетчики даже бюджетные средства для города будет выгоднее, чем оставить все как есть. Ведь тогда городу придется за тех получателей субсидий, потребление которыми воды рассчитывается по нормам, ежемесячно платить предприятию-поставщику весьма значительные суммы.
Одобрив программу в целом, исполком городского совета счел необходимым дополнить этот проект пунктом о том, что установленные коммунальным предприятием счетчики, в соответствии с законодательством, остаются его собственностью. А с владельцем квартиры должен подписываться типовое соглашение по ответственного хранения прибора.
При обсуждении программы мэр и все члены исполкома были единодушны во мнении, что при закупке и установке счетчиков за бюджетные средства чрезвычайно важно, чтобы цены были объективными, а все закупки происходили абсолютно прозрачно.
Подробнее о проекте этой программы:
На программу из городского бюджета планируется выделить более 19 млн грн. За эти средства в квартирах жителей города предполагается установить почти 23 тыс. Счетчиков холодной и горячей воды. Программа рассчитана на четыре года и будет завершена в 2020 году.
Сегодня установка только двух приборов учета (включая сам прибор и комплект деталей для установки) обходится до 2000 грн. Конечно, такая сумма далеко не всегда по карману пенсионерам или людям с низкими доходами, которые являются получателями субсидий.
С другой стороны, в Чернигове установленные нормы потребления холодной и горячей воды для квартир и домов с разной степенью упорядоченности. Нормы рассчитаны специализированным институтом и не могут быть уменьшены до социальных норм, установленных для получения субсидий. В результате получается разница сумм между нормами, установленными исполкомом городского совета, и социальными нормами, установленными правительством для получения субсидий. Ситуацию можно урегулировать, установив счетчики воды.
Фактически, в Чернигове на одного абонента, который потребляет услугу холодного водоснабжения, по действующим в городе нормами, начисляется плата за холодную воду и водоотведение (с учетом 350 дней / год горячего водоснабжения) в сумме 121,35 грн / мес. Но субсидия начисляется только на сумму, начисленную за социальной нормой - 53,72 грн / мес. То есть, на разницу в сумме 67,63 грн / мес. субсидия не начисляется.
Из горячего водоснабжения субсидия не начисляется на 2,05 м3 горячей воды, или на сумму около 152 грн (при среднем тарифе на горячее водоснабжение по городу в 74 грн / м3).
В общем ежемесячно люди с невысоким достатком недополучают субсидий на сумму начислений в 220 грн. Если в семье проживает не одна, а две или более человека, сумма, на которую начисляется субсидия, составляет сотни, а то и тысячи гривен в месяц. Так, по данным учета, немало семей недополучают субсидию на сумму от 1500 до 2000 тыс. Грн ежемесячно.
Особенно остро стоит вопрос по одиноким пенсионерам. К сожалению, и они попали в разряд должников. В Черниговский горсовет приходят десятки писем с просьбой помочь установить приборы учета, чтобы снизить коммунальную нагрузку на получателей субсидий.
Кто попадает под программу
По данным учета КП «Черниговводоканал» сегодня в городе Чернигове зарегистрировано 122 655 лицевых счетов потребителей холодного и горячего водоснабжения. По состоянию на январь 2017 в городе приборы учета установлены в 82 903 абонентов. Без приборов учета остается 39752 абонента.
Из этого количества получателями субсидий являются 14720 абонентов, но нормативы потребления выше социальной нормы только в 13105 абонентов. Из них централизованное горячее водоснабжение получают 7123 абонента. При этом 855 абонентов (коэффициент 0,12) требует установки двух приборов учета холодной и двух приборов учета горячей воды.
Таким образом, общее количество приборов учета, которые должны быть установлены за средства городского бюджета составит 22793 шт. (Исходя из следующего расчета: 855 абонентов по 4 приборов учета - 3420 приборов учета; 7123 абонентов по 2 прибора учета это - 14246 приборов учета; 5127 абонентов по 1 прибора учета - 5127 приборов учета соответственно).
Программа коснется более чем 13 тыс. Абонентов, получающих субсидии на коммунальные услуги. Для решения проблемы с учетом воды будет установлено 22,8 тыс. Приборов учета за четыре года.
Сколько стоит программа
Для выполнения Программы расчет стоимости установки приборов учета проводился на основании коммерческих предложений, полученных с заводов-изготовителей приборов учета и предприятий, поставляющих комплектующие и материалы. В отличие от обычного комплекта, используемого при установке приборов учета в Чернигове, в Программе предусмотрены и дополнительные комплектующие.
Так, например, опыт установки приборов учета показывает, что кран на вводе холодной и горячей воды в квартиру требует замены. Как правило, необходима замена шланга на сливной бачок в квартирах с отдельным подключением санузла. Программа имеет социальную направленность, поэтому установка приборов учета будет осуществляться за счет городского бюджета.
Таким образом, предельная расчетная стоимость установки одного узла учета холодного или горячего водоснабжения составляет 840 грн 75 коп. Окончательная стоимость будет определяться актом выполненных работ и будет существенно меньше предельной стоимости, так как при установке двух или четырех приборов учета появится экономия по транспортным расходам.
Как стать участником Программы
Программа ориентирована на жителей города Чернигова, которые получают субсидии на оплату стоимости полученных коммунальных услуг.
Расходы на установку приборов учета жителям города Чернигова, которым в соответствии с законодательством назначена субсидия, осуществляются за счет городского бюджета города Чернигова.
Установка приборов учета осуществляется единовременно при условиях:
- Отсутствия соответствующих приборов учета воды в жилом помещении;
- Заявитель является владельцем или совладельцем жилого помещения (собственность приобретена в порядке не запрещенном законодательством Украины), пользователем жилья жилого фонда коммунальной собственности;
- Проживает по месту регистрации;
- Получает субсидию на оплату коммунальных услуг.
В соответствии с Программой, установка приборов учета осуществляется на основании заявления, которое подается в КП «Черниговводоканал» Черниговского городского совета (абонентский отдел) от лица, получающего субсидию на оплату коммунальных услуг и перечня документов, определенных для установки средств учета горячего и холодного водоснабжения по счет средств бюджета города Чернигова.
Вместе с заявлением абонент подавать:
• копию паспорта гражданина Украины;
• копию справки регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номером паспорта);
• правоустанавливающие документы на жилье, или документы, подтверждающие право пользования жильем жилого фонда коммунальной собственности.
Копии всех документов предоставляются с предъявлением оригиналов.
Заявления на установку приборов учета будут приниматься коммунальным предприятием «Черниговводоканал» Черниговского городского совета.
На основании поданных заявлений формируется Реестр лиц на установку приборов учета горячей и холодной воды (далее Реестр).
Решение об установлении приборов учета принимать коммунальное предприятие «Черниговводоканал» Черниговского городского совета по результатам согласования Реестр с управлениями труда и социальной защиты населения районных в городе Чернигове советов.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета будет обеспечивать финансирование работ по установке приборов учета за счет средств городского бюджета города Чернигова в пределах утвержденной росписи бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Когда начнется выполнение Программы
Что же касается подачи документов на установку счетчиков, то в случае утверждения программы городским советом, этим вопросом КП «Черниговводоканал» начнет заниматься уже в первые дни марта.
Возможно, в течение 2017-2018 годов количество квартирных приборов учета холодной и горячей воды стремительно возрастет. А пока в этом вопросе наш город «отстает». Так, по имеющейся информации в Чернигове установлено 67,6% приборов учета воды. В то же время, например, в Тернополе - 87%, Сумах - 80%, Кропивницкого - 90%, а в Белой Церкви - 93%.
Источник: 4ernigiv.info
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