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В Чернигове возможно отключение света с целью экономии?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 19:02
  • Просмотров: 51
В Чернигове возможно отключение света с целью экономии?
Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил председателям областных администраций разработать графики уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок.

Министр сообщил, что во исполнение протокола заседания антикризисного энергетического штаба, крупнейшие промышленные области должны пересмотреть почасовые графики нагрузок предприятий и генерирующих мощностей.

В этот список Геннадий Зубко внес и Черниговскую область. Наравне с Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской.

По словам министра, антикризисные меры направлены в первую очередь на энергообеспечение населения, социальных объектов и промышленных предприятий в период отопительного сезона.

Ситуация связана с блокированием поставок угля в Украину с оккупированных территорий.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua/

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