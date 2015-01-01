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Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил председателям областных администраций разработать графики уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок.
Министр сообщил, что во исполнение протокола заседания антикризисного энергетического штаба, крупнейшие промышленные области должны пересмотреть почасовые графики нагрузок предприятий и генерирующих мощностей.
В этот список Геннадий Зубко внес и Черниговскую область. Наравне с Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской.
По словам министра, антикризисные меры направлены в первую очередь на энергообеспечение населения, социальных объектов и промышленных предприятий в период отопительного сезона.
Ситуация связана с блокированием поставок угля в Украину с оккупированных территорий.
В Чернигове возможно отключение света с целью экономии?
- Сегодня, 19:02
- Просмотров: 51
Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил председателям областных администраций разработать графики уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок.
Министр сообщил, что во исполнение протокола заседания антикризисного энергетического штаба, крупнейшие промышленные области должны пересмотреть почасовые графики нагрузок предприятий и генерирующих мощностей.
В этот список Геннадий Зубко внес и Черниговскую область. Наравне с Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской.
По словам министра, антикризисные меры направлены в первую очередь на энергообеспечение населения, социальных объектов и промышленных предприятий в период отопительного сезона.
Ситуация связана с блокированием поставок угля в Украину с оккупированных территорий.
Источник: 0462.ua/
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