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На образование в Чернигове дополнительно выделят 42 миллиона
- Сегодня, 19:31
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По результатам годового отчета об исполнении городского бюджета Чернигова за 2016 по состоянию на конец прошлого года учитывается свободный остаток бюджетных средств по общему фонду в сумме почти 300 миллионов гривен. Об этом проинформировала на заседании исполнительного комитета городского совета начальник финансового управления городского совета Елена Лысенко.
Члены исполкома согласовали распределение части свободных остатков средств бюджета по целевым направлениям. Из них на отрасль образования предложено выделить 42,1 миллиона гривен.
За эти средства в образовательных учреждениях города дополнительно запланированы:
- приобретение учебников для учащихся 4-7 классов;
- проведение мероприятий по устранению аварийных работ в школах и дошкольных заведениях;
- финансирование программы развития образования Чернигова «Образование в жизни нашего города на 2017–2021 годы»;
- приобретение лицензии на программный комплекс «Курс» (для упрощения ведения документооборота в общеобразовательных учреждениях и оптимизации формирования государственной статистической отчетности в системе общего среднего образования);
- приобретение специализированного оборудования для детей с особыми потребностями (КЗ «Черниговский учебно-реабилитационный центр № 2» ЧГС) – за счет остатка образовательной субвенции.
Кроме того, из этих свободных средств предложено финансировать капитальные ремонты асфальтобетонного покрытия в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях города.
Также исполком одобрил выделение за счет остатков городского бюджета 2016 года дополнительно 31 285,3 тысяч гривен на реализацию Программы повышения энергоэффективности в бюджетных учреждениях Чернигова на 2017–2027 годы.
Члены исполкома согласовали распределение части свободных остатков средств бюджета по целевым направлениям. Из них на отрасль образования предложено выделить 42,1 миллиона гривен.
За эти средства в образовательных учреждениях города дополнительно запланированы:
- приобретение учебников для учащихся 4-7 классов;
- проведение мероприятий по устранению аварийных работ в школах и дошкольных заведениях;
- финансирование программы развития образования Чернигова «Образование в жизни нашего города на 2017–2021 годы»;
- приобретение лицензии на программный комплекс «Курс» (для упрощения ведения документооборота в общеобразовательных учреждениях и оптимизации формирования государственной статистической отчетности в системе общего среднего образования);
- приобретение специализированного оборудования для детей с особыми потребностями (КЗ «Черниговский учебно-реабилитационный центр № 2» ЧГС) – за счет остатка образовательной субвенции.
Кроме того, из этих свободных средств предложено финансировать капитальные ремонты асфальтобетонного покрытия в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях города.
Также исполком одобрил выделение за счет остатков городского бюджета 2016 года дополнительно 31 285,3 тысяч гривен на реализацию Программы повышения энергоэффективности в бюджетных учреждениях Чернигова на 2017–2027 годы.
Источник: 0462.ua
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