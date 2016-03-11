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Жители Чернигова за газ платить не спешат
- Сегодня, 14:28
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По состоянию на 1 января 2017 года суммарная задолженность бытовых потребителей Черниговской области за газ достигла 233 миллионов гривен. Год назад было 142 миллиона.
Газовщики объясняют рост задолженности увеличением тарифов на газ и сокращением социальной нормы на обогрев (с 7 до 5,5 кубометров на квадратный метр площади).
То есть, если ранее средняя субсидия на отопление частного дома покрывала около 390 кубов газа, то теперь – только 305. Многие домохозяйств в уменьшенную норму не укладываются, но платить разницу не торопятся.
- Две трети потребителей Черниговщины – а это 234 тысяч – получают субсидии или льготы на газ. Но создается впечатление, что некоторые хозяева или не владеют информацией об изменении нормативов и сколько им нужно платить, или не имеют возможности уменьшить потребление, - заявил директор ООО «Чернігівгаз Збут» Иван Луста.
Более 12,5 тысяч должников уже получили предупреждение о прекращении газоснабжения. Из-за систематических неплатежей в 2016 году без газа остались 163 домохозяйства.
В тройке самых крупных должников области – потребители из Чернигова, Прилуки и Нежина, а также прилегающие к ним районы. Их долги составляют 120 млн, 23 млн и 21 млн грн соответственно.
Совет от «Черниговгаза»
Чтобы не накапливать долги, получателям субсидий нужно придерживаться утвержденной социальной нормы – информация о ее размере содержится в справке, которую выдают местные управления социальной защиты.
Еще одним условием корректных расчетов является своевременная фиксация и передача фактических показаний счетчика газовой компании.
Если потребитель берет предназначенную норму, ему нужно платить обязательный платеж и все что сверх нее по полной цене - 6,879 грн. за куб. м газа.
Газовщики объясняют рост задолженности увеличением тарифов на газ и сокращением социальной нормы на обогрев (с 7 до 5,5 кубометров на квадратный метр площади).
То есть, если ранее средняя субсидия на отопление частного дома покрывала около 390 кубов газа, то теперь – только 305. Многие домохозяйств в уменьшенную норму не укладываются, но платить разницу не торопятся.
- Две трети потребителей Черниговщины – а это 234 тысяч – получают субсидии или льготы на газ. Но создается впечатление, что некоторые хозяева или не владеют информацией об изменении нормативов и сколько им нужно платить, или не имеют возможности уменьшить потребление, - заявил директор ООО «Чернігівгаз Збут» Иван Луста.
Более 12,5 тысяч должников уже получили предупреждение о прекращении газоснабжения. Из-за систематических неплатежей в 2016 году без газа остались 163 домохозяйства.
В тройке самых крупных должников области – потребители из Чернигова, Прилуки и Нежина, а также прилегающие к ним районы. Их долги составляют 120 млн, 23 млн и 21 млн грн соответственно.
Совет от «Черниговгаза»
Чтобы не накапливать долги, получателям субсидий нужно придерживаться утвержденной социальной нормы – информация о ее размере содержится в справке, которую выдают местные управления социальной защиты.
Еще одним условием корректных расчетов является своевременная фиксация и передача фактических показаний счетчика газовой компании.
Если потребитель берет предназначенную норму, ему нужно платить обязательный платеж и все что сверх нее по полной цене - 6,879 грн. за куб. м газа.
Источник: 0462.ua
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