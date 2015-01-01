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Черниговская муниципальная полиция получила полномочия
- Сегодня, 15:01
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15 февраля исполнительный комитет Черниговского городского совета на своем заседании согласовал перечень должностных лиц КП «Муниципальная полиция» Черниговского городского совета, которые будут иметь полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях.
Полномочия получат:
1. Начальник отдела по контролю за благоустройством города.
2. Инспектор-ревизор отдела по контролю за благоустройством города.
3. Начальник отдела по противодействию стихийной торговли.
4. Инспектор-ревизор отдела по противодействию стихийной торговли.
5. Начальник отдела по экологической безопасности города.
6. Инспектор-ревизор отдела по экологической безопасности города.
7. Начальник отдела по патрулированию и рейдовой работы.
8. Инспектор-ревизор отдела по патрулированию и рейдовой работы.
Эти должностные лица имеют право составлять админпротоколы только по следующим статьям:
Статья 152 КУоАП. Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов.
Статья 152-1 КУоАП (1 и 2 часть). Нарушение правил парковки транспортных средств.
Статья 154 КУоАП. Нарушение правил содержания собак и кошек.
Статья 155 КУоАП. Нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью.
Статья 155 (2) КУоАП. Обман покупателя или заказчика.
Статья 156 КУоАП. Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями.
Статья 156-1 КУоАП. Нарушение законодательства о защите прав потребителей.
Статья 159 КУоАП. Нарушение правил торговли на рынках.
Статья 160 КУоАП. Торговля с рук в неустановленных местах.
Статья 175-1 КУоАП. Курение табачных изделий в запрещенных местах.
Решение исполкома вступило в силу с момента принятия. На практике же применение этих полномочий начнется тогда, когда вакантные должности инспекторов в муниципальной полиции будут заполнены. Сейчас завершился прием заявлений на должности начальников отдела и инспекторов этого коммунального учреждения. Конкурсный отбор кандидатов должен состояться на следующей неделе.
Полномочия получат:
1. Начальник отдела по контролю за благоустройством города.
2. Инспектор-ревизор отдела по контролю за благоустройством города.
3. Начальник отдела по противодействию стихийной торговли.
4. Инспектор-ревизор отдела по противодействию стихийной торговли.
5. Начальник отдела по экологической безопасности города.
6. Инспектор-ревизор отдела по экологической безопасности города.
7. Начальник отдела по патрулированию и рейдовой работы.
8. Инспектор-ревизор отдела по патрулированию и рейдовой работы.
Эти должностные лица имеют право составлять админпротоколы только по следующим статьям:
Статья 152 КУоАП. Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов.
Статья 152-1 КУоАП (1 и 2 часть). Нарушение правил парковки транспортных средств.
Статья 154 КУоАП. Нарушение правил содержания собак и кошек.
Статья 155 КУоАП. Нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью.
Статья 155 (2) КУоАП. Обман покупателя или заказчика.
Статья 156 КУоАП. Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями.
Статья 156-1 КУоАП. Нарушение законодательства о защите прав потребителей.
Статья 159 КУоАП. Нарушение правил торговли на рынках.
Статья 160 КУоАП. Торговля с рук в неустановленных местах.
Статья 175-1 КУоАП. Курение табачных изделий в запрещенных местах.
Решение исполкома вступило в силу с момента принятия. На практике же применение этих полномочий начнется тогда, когда вакантные должности инспекторов в муниципальной полиции будут заполнены. Сейчас завершился прием заявлений на должности начальников отдела и инспекторов этого коммунального учреждения. Конкурсный отбор кандидатов должен состояться на следующей неделе.
Источник: 0462.ua
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