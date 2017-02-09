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Черниговская «Десна» проиграла «Ювентусу»
- Сегодня, 15:27
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Последний матч в рамках второго тренировочного сбора в Турции подопечные Александра Рябоконя проиграли.
Черниговские футболисты не устояли перед бухарестским «Ювентусом», который уверенно лидирует в первой лиге чемпионата Румынии.
Счет матча – 1:3 в пользу румын. Единственный гол в составе «Десны» забил Евгений Чепурненко.
Завтра, 18 февраля «Десна» возвращается в Украину, а спустя неделю – 25 февраля – вновь улетит в Турцию на третий сбор.
Чемпионат Украины в первой лиге возобновится 18 марта. Черниговцы в этот день сыграют в Харькове против местного «Гелиоса».
Черниговские футболисты не устояли перед бухарестским «Ювентусом», который уверенно лидирует в первой лиге чемпионата Румынии.
Счет матча – 1:3 в пользу румын. Единственный гол в составе «Десны» забил Евгений Чепурненко.
Завтра, 18 февраля «Десна» возвращается в Украину, а спустя неделю – 25 февраля – вновь улетит в Турцию на третий сбор.
Чемпионат Украины в первой лиге возобновится 18 марта. Черниговцы в этот день сыграют в Харькове против местного «Гелиоса».
Источник: 0462.ua
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