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Назначен новый руководитель Черниговской ТЭЦ
- Сегодня, 16:06
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КЭП «Черниговская ТЭЦ ООО "Фирма ТЕХНОВА" имеет нового руководителя. Им стал Алексей Щербина.
Об этом стало известно во время совещания по вопросам техногенно-экологических и чрезвычайных ситуаций при Черниговской ОГА.
В то же время, на официальном сайте Черниговской ТЭЦ директором предприятия все еще значится Александр Шевченко.
Согласно информации из открытых источников, Алексей Щербина был директором ООО «Брокенергия» ахтырской ТЭЦ.
Как сообщает сайт gorod.cn.ua, в начале текущей недели заявление об увольнении с занимаемой должности написал директор КЭП «Черниговская ТЭЦ ООО« Фирмы «ТехНова» Александр Шевченко.
Во вторник, 14 февраля он передавал дела своему преемнику Алексею Щербине.
Сам Александр Шевченко заявил, что планирует трудоустроиться в Киеве.
Напомним, что руководителем Черниговской ТЭЦ он был назначен 9 июня 2016 и фактически проработал на станции восемь месяцев.
О новом руководителе Черниговской ТЭЦ Алексея Юрьевича Щербине известно, что он родился в 1978 году в городе Сумы.
Окончил сумской техникум пищевой промышленности, Сумской госуниверситет по специальности «экономика предприятий» и «прикладная экология».
В сфере теплоснабжения работает с 2003 года. До своего назначения в Чернигов работал директором ООО «Брок-Энергия» на Ахтырской ТЭЦ куда был назначен 5 октября 2015.
До этого он совмещал две должности - директора департамента «Энергосбыт» ООО «Сумытеплоэнерго» и замдиректора Ахтырской «Брок-Энергии».
Об этом стало известно во время совещания по вопросам техногенно-экологических и чрезвычайных ситуаций при Черниговской ОГА.
В то же время, на официальном сайте Черниговской ТЭЦ директором предприятия все еще значится Александр Шевченко.
Согласно информации из открытых источников, Алексей Щербина был директором ООО «Брокенергия» ахтырской ТЭЦ.
Как сообщает сайт gorod.cn.ua, в начале текущей недели заявление об увольнении с занимаемой должности написал директор КЭП «Черниговская ТЭЦ ООО« Фирмы «ТехНова» Александр Шевченко.
Во вторник, 14 февраля он передавал дела своему преемнику Алексею Щербине.
Сам Александр Шевченко заявил, что планирует трудоустроиться в Киеве.
Напомним, что руководителем Черниговской ТЭЦ он был назначен 9 июня 2016 и фактически проработал на станции восемь месяцев.
О новом руководителе Черниговской ТЭЦ Алексея Юрьевича Щербине известно, что он родился в 1978 году в городе Сумы.
Окончил сумской техникум пищевой промышленности, Сумской госуниверситет по специальности «экономика предприятий» и «прикладная экология».
В сфере теплоснабжения работает с 2003 года. До своего назначения в Чернигов работал директором ООО «Брок-Энергия» на Ахтырской ТЭЦ куда был назначен 5 октября 2015.
До этого он совмещал две должности - директора департамента «Энергосбыт» ООО «Сумытеплоэнерго» и замдиректора Ахтырской «Брок-Энергии».
Источник: 0462.ua
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