Назначен новый руководитель Черниговской ТЭЦ

Об этом стало известно во время совещания по вопросам техногенно-экологических и чрезвычайных ситуаций при Черниговской ОГА.В то же время, на официальном сайте Черниговской ТЭЦ директором предприятия все еще значится Александр Шевченко.Согласно информации из открытых источников, Алексей Щербина был директором ООО «Брокенергия» ахтырской ТЭЦ.Как сообщает сайт gorod.cn.ua, в начале текущей недели заявление об увольнении с занимаемой должности написал директор КЭП «Черниговская ТЭЦ ООО« Фирмы «ТехНова» Александр Шевченко.Во вторник, 14 февраля он передавал дела своему преемнику Алексею Щербине.Сам Александр Шевченко заявил, что планирует трудоустроиться в Киеве.Напомним, что руководителем Черниговской ТЭЦ он был назначен 9 июня 2016 и фактически проработал на станции восемь месяцев.О новом руководителе Черниговской ТЭЦ Алексея Юрьевича Щербине известно, что он родился в 1978 году в городе Сумы.Окончил сумской техникум пищевой промышленности, Сумской госуниверситет по специальности «экономика предприятий» и «прикладная экология».В сфере теплоснабжения работает с 2003 года. До своего назначения в Чернигов работал директором ООО «Брок-Энергия» на Ахтырской ТЭЦ куда был назначен 5 октября 2015.До этого он совмещал две должности - директора департамента «Энергосбыт» ООО «Сумытеплоэнерго» и замдиректора Ахтырской «Брок-Энергии».