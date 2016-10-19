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В Короп реализуют грант для полноценного развития детей
- Сегодня, 16:33
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- Проблема речевых недостатков у детей становится все актуальнее. Родители все чаще жалуются, что из-за дефектов речи ребенок не хочет участвовать в праздниках, там надо рассказывать стишки, или над ней смеются в школе, - рассказывает заведующая Коропским сад «Колокольчик» Трейтяк Алла.
Сегодня на Коропщине, что в Черниговской области, около 300 детей дошкольного возраста нуждаются в помощи в корректировке речи. До недавнего времени в районе отсутствовал логопед для индивидуальной работы с детьми. Сейчас, благодаря стараниям всей общины, специалист в Короп уже работает. Он занимается не только с детьми поселка, но и с детьми со всей общины. Но возникла другая проблема - кабинет логопеда остается неоснащенные ни специальной мебелью, ни дидактическими материалами. А именно это оборудование позволяет максимально эффективно выполнять упражнения и развивать речевое аппарат.
Именно поэтому Трейтяк Алла решила принять участие в конкурсе грантов от благотворительного фонда «Будущее Черниговщины». Ее проект получил единогласную поддержку. Уже сейчас на средства гранта заказанные специализированную мебель с зеркалами и дидактические материалы, которые будет использовать логопед на занятиях с детьми.
Пока в помещении, где дети будут учиться правильному произношению, идет ремонт, поэтому занятия проводятся во временной аудитории. И уже скоро подопечные молодого специалиста заниматься в новой, светлой и оборудованной комнате.
Это не единственный положительный опыт грантовой работы в Крупской общине, на Черниговщине. Кроме проекта по оснащению логопедического кабинета, еще два начинания получили гранты от фонда. Вскоре они начнут реализоваться.
Сегодня на Коропщине, что в Черниговской области, около 300 детей дошкольного возраста нуждаются в помощи в корректировке речи. До недавнего времени в районе отсутствовал логопед для индивидуальной работы с детьми. Сейчас, благодаря стараниям всей общины, специалист в Короп уже работает. Он занимается не только с детьми поселка, но и с детьми со всей общины. Но возникла другая проблема - кабинет логопеда остается неоснащенные ни специальной мебелью, ни дидактическими материалами. А именно это оборудование позволяет максимально эффективно выполнять упражнения и развивать речевое аппарат.
Именно поэтому Трейтяк Алла решила принять участие в конкурсе грантов от благотворительного фонда «Будущее Черниговщины». Ее проект получил единогласную поддержку. Уже сейчас на средства гранта заказанные специализированную мебель с зеркалами и дидактические материалы, которые будет использовать логопед на занятиях с детьми.
Пока в помещении, где дети будут учиться правильному произношению, идет ремонт, поэтому занятия проводятся во временной аудитории. И уже скоро подопечные молодого специалиста заниматься в новой, светлой и оборудованной комнате.
Это не единственный положительный опыт грантовой работы в Крупской общине, на Черниговщине. Кроме проекта по оснащению логопедического кабинета, еще два начинания получили гранты от фонда. Вскоре они начнут реализоваться.
Источник: http://pik.cn.ua
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