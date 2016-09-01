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Черниговец-кофеман украл в магазине пачку кофе
- Сегодня, 17:18
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К черниговского отдела полиции 16 февраля поступило сообщение, что из местного магазина украли кофе «Jacobs Monarch» весом 400 граммов, стоимость которой составляет 263,95 грн.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по стабилизации криминогенной ситуации в г.. Чернигове, работниками полиции было установлено, что эту кражу совершил 25-летний черниговец, ранее судимый, безработный. Последний в содеянном сознался и дал правдивые показания. Принимаются меры по установлению местонахождения похищенного имущества.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по стабилизации криминогенной ситуации в г.. Чернигове, работниками полиции было установлено, что эту кражу совершил 25-летний черниговец, ранее судимый, безработный. Последний в содеянном сознался и дал правдивые показания. Принимаются меры по установлению местонахождения похищенного имущества.
Источник: cheline.com.ua
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