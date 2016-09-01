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У жителей области мошенники с карточек сняли деньги
- Сегодня, 17:49
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К черниговского отдела полиции 16 февраля с заявлением обратился черниговец с просьбой провести проверку по факту исчезновения денег в сумме 4800 грн с банковской карточки, которую он потерял по собственной неосторожности накануне. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник.
В тот же день с заявлением обратился житель с. Белоус с просьбой провести проверку по факту исчезновения с банковской карты суммы 13145 грн. Проводится проверка.
В тот же день с заявлением обратился житель с. Белоус с просьбой провести проверку по факту исчезновения с банковской карты суммы 13145 грн. Проводится проверка.
Источник: http://cheline.com.ua
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