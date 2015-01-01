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ДТП на Черниговщине: грузовик влетел в «Ладу»

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 19:02
  • Просмотров: 24
ДТП на Черниговщине: грузовик влетел в «Ладу»В с. Гнединцы Варвинского района около 12 часов. 16 февраля на скользком участке дороги водитель, управляя грузовым автомобилем «Isuzu», не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21051». В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21051» получил телесные повреждения и был доставлен в Варвинской центральной районной больницы;

Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г.. Прилуки на перекрестке улиц Вокзальной и Константиновской около 13 ч. 16 февраля водитель автомобиля «Subaru» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos». В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Daewoo Lanos» получили незначительные телесные повреждения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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