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ДТП на Черниговщине: грузовик влетел в «Ладу»
- Сегодня, 19:02
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В с. Гнединцы Варвинского района около 12 часов. 16 февраля на скользком участке дороги водитель, управляя грузовым автомобилем «Isuzu», не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21051». В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21051» получил телесные повреждения и был доставлен в Варвинской центральной районной больницы;
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г.. Прилуки на перекрестке улиц Вокзальной и Константиновской около 13 ч. 16 февраля водитель автомобиля «Subaru» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos». В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Daewoo Lanos» получили незначительные телесные повреждения.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г.. Прилуки на перекрестке улиц Вокзальной и Константиновской около 13 ч. 16 февраля водитель автомобиля «Subaru» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos». В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Daewoo Lanos» получили незначительные телесные повреждения.
Источник: http://cheline.com.ua
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