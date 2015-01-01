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В Бобровице сожгли почти полтысячи свиней

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 19:35
  • Просмотров: 28
В Бобровице сожгли почти полтысячи свинейВ г.. Бобровица на свиноферме ООО «Рассвет», которая зарегистрирована по адресу: г.. Бобровица, ул. М. Мольченко, 75 16 февраля продолжались мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с заболеванием сельскохозяйственных животных африканской чумой свиней. Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

По состоянию на 6 часов. 17 февраля осуществлены мероприятия по умерщвления бескровным способом 453 голов свиней общим весом 33253 кг, начат процесс сжигания, который продолжается. Осуществлен обход 248 дворов в зоне надзора. С жителями г.. Бобровица проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения карантина. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с заболеванием сельскохозяйственных животных африканской чумой свинейбудуть продолжены 17 февраля.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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