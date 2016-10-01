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Поколение 90-х не стремится рожать?
- Сегодня, 09:41
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Недавно в пресс-центре «Черниговский выбор» обсуждали важную тему: «гарантировать государство Украинская безопасное материнство и детство в ближайшие 5 лет?»
Поколение 90-х не стремится рожать?
Участники мероприятия акцентировали внимание на том, что в Украине с прошлого года фактически не действуют программы по профилактике иммунных заболеваний, борьбы с онкологическими заболеваниями, лечение вирусных гепатитов и туберкулеза.
Руководитель благотворительного фонда «Здоровье женщины» Галина Майструк отметила, что с 2014 года в Украине действует мораторий на национальные программы, и это из-за программа безопасного материнства и детства на 2017-2021 годы на данный момент не принято. Организация, которую возглавляет Галина Павловна совместно с Минздравом и экспертами, разработала концепцию на следующие пять лет, учитывая международный опыт, и работает в направлении ее принятия на государственном уровне.
Украинцы рожают мало: за прошлый год родов было меньше на 60 000, чем в предыдущие годы. «Сегодня начинает рожать поколение 90-х, которого в Украине очень мало. Это были сложные времена. Они не хотят рожать », - отметила эксперт.
По мнению Галины Майструк рядового гражданина мало интересует демография в стране. «Демографические показатели нравится политикам», - сказала она. В обычной мамы мысли о том, чем накормить ребенка, во что одеть, как дать хорошее образование и как заработать на все денег.
Украина нужна стратегия устойчивого развития - стратегия сохранения репродуктивного здоровья. «Если государство не имеет стратегии, особенно в направлении сохранения здоровья, то не будет возможности привлекать международную помощь для таких программ. А у местных бюджетов на это средств не хватит », - подчеркнула Галина Майструк.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Черниговской ОГА Владимир Пулин отметил: «По нашему областную программу было запланировано 18000000 гривен. А реально мы получили и потратили не более одного миллиона. Врачи, социальные работники, волонтеры фактически выполняли информационную, консультативную и практическую работу на голом энтузиазме ».
При поддержке государства и за десять лет действия предыдущей Государственной программы «Репродуктивное здоровье нации» до 2015 г.. В Украине (2006 - 2015) удалось снизить материнскую смертность - на 53%, смертность детей до 1 года - на 38%.
Также Владимир Пулин рассказал, что Черниговщина среди лидеров по количеству младенцев, на грудном вскармливании до 6 месяцев. А среди проблем он назвал отсутствие государственного обеспечения дорогостоящими препаратами для мам и младенцев, а также недокомплектованисть кадров.
Руководитель комиссии по вопросам здравоохранения Черниговского областного совета Николай Дейкун отметил, что такие программы нуждаются в государственной поддержке и общественность должна требовать снятия моратория на их принятие. «Если мы такую программу примем на уровне областного совета, то у нас никогда не хватит средств на ее выполнение. Прошлогодняя программа финансировалась из нескольких источников, - сказал Николай Дейкун. И добавил, - чтобы были результаты программ, надо в них вкладывать средства. Надо уделять больше внимания профилактике заболеваний, так как лечить всегда дороже, чем предупреждать болезнь ».
Представительница Центра планирования семьи, врач-гинеколог Инна Саенко рассказала об обучении медицинского персонала первичного звена в Черниговской области в рамках программы по вопросам сохранения репродуктивного здоровья и планирования семьи. По ее словам тренингами и семинарами были охвачены практически 100% работников области. Также были проведены факультативные занятия для учащихся старших классов учебных заведений Чернигова и районных центров.
Руководитель «Городского молодежного центра« Горсть »Регина Гусак сообщила:« За три года участия в Всеукраинской коалиции с Репродуктивное Здоровье и Планирование Семьи нам удалось не только провести множество тренингов и информационных встреч, а и достичь включения темы сохранения репродуктивного здоровья я и планирования семьи в программы учебных заведений области ».
По ее словам, в каждом вузе и профессионально-техническом заведении есть тренер, который обеспечен информационными материалами благодаря сотрудничеству с Благотворительным Фондом «Здоровье женщины» и продолжает в рамках своих должностных обязанностей проводить тренинги. Также во всех учебных заведениях при поддержке областной и местной власти проводились и будут проводиться недели сохранения репродуктивного здоровья и планирования семьи.
Информационная справка:
Благотворительный Фонд «Здоровье женщины и планирование семьи» - общественная неприбыльная организация, которая уже 20 лет последовательно и активно работает в сфере сохранения репродуктивного здоровья и защиты репродуктивных прав украинского народа, проводя профилактическую работу, реализуя образовательные программы, мероприятия по адвокации, исследования, программы повышения квалификации медицинских специалистов, прочее.
Оценку предыдущей ДПРЗН до 2015 г.., Подготовку Концепции и проекта новой Государственной программы «Репродуктивное здоровье нации» на период 2017-2021 гг. Был осуществлен в 2016 группой ведущих национальных экспертов по вопросам РЖД / ПС в партнерстве с Министерством здравоохранения Украины и при поддержке Благотворительного Фонда «Здоровье женщины и планирование семьи» в рамках реализации проекта USAID «Репродуктивное здоровье в Украине».
Проект новой ДПРЗН подготовлено, основываясь на результатах оценки предыдущей Государственной программы «Репродуктивное здоровье нации» на период до 2015 года, и в соответствии с Европейского плана действий ВОЗ по усилению охраны сексуального, репродуктивного здоровья и прав на 2017-2021 гг.
Поколение 90-х не стремится рожать?
Участники мероприятия акцентировали внимание на том, что в Украине с прошлого года фактически не действуют программы по профилактике иммунных заболеваний, борьбы с онкологическими заболеваниями, лечение вирусных гепатитов и туберкулеза.
Руководитель благотворительного фонда «Здоровье женщины» Галина Майструк отметила, что с 2014 года в Украине действует мораторий на национальные программы, и это из-за программа безопасного материнства и детства на 2017-2021 годы на данный момент не принято. Организация, которую возглавляет Галина Павловна совместно с Минздравом и экспертами, разработала концепцию на следующие пять лет, учитывая международный опыт, и работает в направлении ее принятия на государственном уровне.
Украинцы рожают мало: за прошлый год родов было меньше на 60 000, чем в предыдущие годы. «Сегодня начинает рожать поколение 90-х, которого в Украине очень мало. Это были сложные времена. Они не хотят рожать », - отметила эксперт.
По мнению Галины Майструк рядового гражданина мало интересует демография в стране. «Демографические показатели нравится политикам», - сказала она. В обычной мамы мысли о том, чем накормить ребенка, во что одеть, как дать хорошее образование и как заработать на все денег.
Украина нужна стратегия устойчивого развития - стратегия сохранения репродуктивного здоровья. «Если государство не имеет стратегии, особенно в направлении сохранения здоровья, то не будет возможности привлекать международную помощь для таких программ. А у местных бюджетов на это средств не хватит », - подчеркнула Галина Майструк.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Черниговской ОГА Владимир Пулин отметил: «По нашему областную программу было запланировано 18000000 гривен. А реально мы получили и потратили не более одного миллиона. Врачи, социальные работники, волонтеры фактически выполняли информационную, консультативную и практическую работу на голом энтузиазме ».
При поддержке государства и за десять лет действия предыдущей Государственной программы «Репродуктивное здоровье нации» до 2015 г.. В Украине (2006 - 2015) удалось снизить материнскую смертность - на 53%, смертность детей до 1 года - на 38%.
Также Владимир Пулин рассказал, что Черниговщина среди лидеров по количеству младенцев, на грудном вскармливании до 6 месяцев. А среди проблем он назвал отсутствие государственного обеспечения дорогостоящими препаратами для мам и младенцев, а также недокомплектованисть кадров.
Руководитель комиссии по вопросам здравоохранения Черниговского областного совета Николай Дейкун отметил, что такие программы нуждаются в государственной поддержке и общественность должна требовать снятия моратория на их принятие. «Если мы такую программу примем на уровне областного совета, то у нас никогда не хватит средств на ее выполнение. Прошлогодняя программа финансировалась из нескольких источников, - сказал Николай Дейкун. И добавил, - чтобы были результаты программ, надо в них вкладывать средства. Надо уделять больше внимания профилактике заболеваний, так как лечить всегда дороже, чем предупреждать болезнь ».
Представительница Центра планирования семьи, врач-гинеколог Инна Саенко рассказала об обучении медицинского персонала первичного звена в Черниговской области в рамках программы по вопросам сохранения репродуктивного здоровья и планирования семьи. По ее словам тренингами и семинарами были охвачены практически 100% работников области. Также были проведены факультативные занятия для учащихся старших классов учебных заведений Чернигова и районных центров.
Руководитель «Городского молодежного центра« Горсть »Регина Гусак сообщила:« За три года участия в Всеукраинской коалиции с Репродуктивное Здоровье и Планирование Семьи нам удалось не только провести множество тренингов и информационных встреч, а и достичь включения темы сохранения репродуктивного здоровья я и планирования семьи в программы учебных заведений области ».
По ее словам, в каждом вузе и профессионально-техническом заведении есть тренер, который обеспечен информационными материалами благодаря сотрудничеству с Благотворительным Фондом «Здоровье женщины» и продолжает в рамках своих должностных обязанностей проводить тренинги. Также во всех учебных заведениях при поддержке областной и местной власти проводились и будут проводиться недели сохранения репродуктивного здоровья и планирования семьи.
Информационная справка:
Благотворительный Фонд «Здоровье женщины и планирование семьи» - общественная неприбыльная организация, которая уже 20 лет последовательно и активно работает в сфере сохранения репродуктивного здоровья и защиты репродуктивных прав украинского народа, проводя профилактическую работу, реализуя образовательные программы, мероприятия по адвокации, исследования, программы повышения квалификации медицинских специалистов, прочее.
Оценку предыдущей ДПРЗН до 2015 г.., Подготовку Концепции и проекта новой Государственной программы «Репродуктивное здоровье нации» на период 2017-2021 гг. Был осуществлен в 2016 группой ведущих национальных экспертов по вопросам РЖД / ПС в партнерстве с Министерством здравоохранения Украины и при поддержке Благотворительного Фонда «Здоровье женщины и планирование семьи» в рамках реализации проекта USAID «Репродуктивное здоровье в Украине».
Проект новой ДПРЗН подготовлено, основываясь на результатах оценки предыдущей Государственной программы «Репродуктивное здоровье нации» на период до 2015 года, и в соответствии с Европейского плана действий ВОЗ по усилению охраны сексуального, репродуктивного здоровья и прав на 2017-2021 гг.
Источник: http://cntime.cn.ua
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