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Пенсионеров лишают квартир по новой схеме
- Сегодня, 10:29
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В Украине уже длительное время успешно функционирует структура, которая под видом общественной организации лишает жилья пожилых людей - "Пенсион".
Пенсионеров лишают квартир по новой схеме
Об этом говорится в сюжете программы "Деньги".
Сотрудники частной компании создали целую схему, по которой квартиры пенсионеров переходят в собственность "приобретателя" - человека, соглашается ухаживать за владельцем до его смерти, а затем наследует недвижимость.
Всего в этих действиях фактически нет ничего противозаконного, ведь подобная практика распространена во многих странах. Впрочем, после подписания соглашения лица, которые взяли на себя обязательства финансового обеспечения, не только не выполняют их, а буквально оставляют людей умирать в собственном доме.
На днях чудом удалось спастись дедушке, который ранее также подписал соответствующие договоренности с фирмой. Он остался в одиночестве, без средств к существованию и лекарств, хотя пережил инсульт. Никто не приходил к нему ни разу, поэтому, когда стало плохо, пенсионер стал звать на помощь. Когда он понял, что его криков соседей не слышно - просто поджег вещи посреди комнаты, чтобы хотя бы таким образом привлечь к себе внимание и выжить.
Для мужчины все обошлось хорошо - ему помогли и нашли правозащитника, который согласился оказать содействие в аннулировании скандального договора и вернуть право собственности на жилье. Дедушка рассказал, что через фонд "Пенсион" он оказался буквально в критической ситуации - его лишили всех социальных выплат, льгот и субсидии.
Адвокат сразу обратился к владельцам организации, но там ему не захотели предоставить информацию по этому поводу.
Эксперты предостерегают украинском: ни в коем случае без помощи специалиста не соглашаться на уговоры пожизненного содержания, ведь такие "приобретатели" не делают ничего другого, как только ждут смерти людей, чтобы быстрее перепродать недвижимость.
Пенсионеров лишают квартир по новой схеме
Об этом говорится в сюжете программы "Деньги".
Сотрудники частной компании создали целую схему, по которой квартиры пенсионеров переходят в собственность "приобретателя" - человека, соглашается ухаживать за владельцем до его смерти, а затем наследует недвижимость.
Всего в этих действиях фактически нет ничего противозаконного, ведь подобная практика распространена во многих странах. Впрочем, после подписания соглашения лица, которые взяли на себя обязательства финансового обеспечения, не только не выполняют их, а буквально оставляют людей умирать в собственном доме.
На днях чудом удалось спастись дедушке, который ранее также подписал соответствующие договоренности с фирмой. Он остался в одиночестве, без средств к существованию и лекарств, хотя пережил инсульт. Никто не приходил к нему ни разу, поэтому, когда стало плохо, пенсионер стал звать на помощь. Когда он понял, что его криков соседей не слышно - просто поджег вещи посреди комнаты, чтобы хотя бы таким образом привлечь к себе внимание и выжить.
Для мужчины все обошлось хорошо - ему помогли и нашли правозащитника, который согласился оказать содействие в аннулировании скандального договора и вернуть право собственности на жилье. Дедушка рассказал, что через фонд "Пенсион" он оказался буквально в критической ситуации - его лишили всех социальных выплат, льгот и субсидии.
Адвокат сразу обратился к владельцам организации, но там ему не захотели предоставить информацию по этому поводу.
Эксперты предостерегают украинском: ни в коем случае без помощи специалиста не соглашаться на уговоры пожизненного содержания, ведь такие "приобретатели" не делают ничего другого, как только ждут смерти людей, чтобы быстрее перепродать недвижимость.
Источник: http://cntime.cn.ua
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