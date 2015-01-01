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Судили женщину, которая торговала ширкой во дворах школ
- Сегодня, 11:01
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Под председательством судьи Стебли Андрея Викторовича, 15 февраля 2017 прошло судебное заседание, в ходе которого Горбач Валентину Николаевну обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 53-летняя Валентина Николаевна уже не первый раз привлекается к уголовной ответственности.
Прокурор, Кучер Татьяна Ивановна, отметила:
- Досудебным расследованием установлено, что Горбач Валентина Николаевна, будучи осужденным приговором Деснянского районного суда. Чернигова от 18. 01. 2016 по частям 1 и 2 ст. 309 УК Украины к 2 годам лишения свободы, на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года, то есть лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 309 УК Украины, в неустановленное досудебным расследованием время и место незаконно приобрела жидкость коричневого цвета, которая, согласно заключению эксперта, содержит особо опасное наркотическое средство и какую 10. 12. 2016 года, незаконно хранил при себе, перенесла на территорию, прилегающую к Черниговского лицея №22. Продолжая преступную деятельность, 10 12. 2016 в 11 час. 47 мин., Находясь на территории лицея (то есть места, предназначенное для проведения учебных мероприятий) Горбач Валентина Николаевна продала 2 мл. жидкости за 200 грн. Таким образом, Горбач Валентина Николаевна обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасного наркотического средства - опия ацетилированного.
Кроме этого, Горбач Валентина Николаевна 14. 12. 2016 года, незаконно храня вещество, перенесла его на территорию школы №7. Продолжая деятельность, 14. 12. 2016 в 13:44 мин. Горбач Валентина продала 2 мл. вещества.
Подсудимая, Валентина Николаевна, дала следующие показания:
- Первая судимость у меня была в 2001 году по 309 статье, вторая - 2003 год, последняя судимость от 18 01. 2016 года.
Виновата я, да, нарушила закон. У меня сложилась такая семейная ситуация, что я осталась без копейки денег, мужа гражданского тоже закрыли.
Меня просто попросили помочь, продать. Я понимала, что это противозаконно. Я продавала тогда, когда детей на территории школ не было. По продаже я никаких денег не получила. Исходя из того, что я переболели деструктивной плевропневмонией, я сама начала употреблять наркотик, мне было плохо и люди просто мне дали уколоться, чтоб я встала на ноги, а за это я согласилась помочь.
В 2010 году я обратилась в больницу, где у меня обнаружили гипертонию второй степени. У меня также СПИД, гепатит С, проблемы со щитовидной железой (правосторонний узловой зоб), а переболев пневмонией, у меня нет половины легкого (сгорела). Я пролежала в тубдиспансере, у меня целый год держалась температура, но только благодаря наркотика я не заболела туберкулезом, а так, возможно, меня бы уже не было в живых. Антибиотиков кучу навыписывалы, больше чем на 500 грн. и это все надо было пить, а температура все равно не падала. И огород надо было Обрабатывать, мне никто не помогал. У меня мама на содержании, инвалид второй группы, она у меня на улицу не ходит сама, я все время ей помогаю. Хотя с ней проживает мой сын (26 лет), на него положится я не могу.
Я сожалею конечно в содеянного. Понимаете, когда тебя плохо, когда от наркотиков зависимый, то председатель совсем НЕ соображать. Я обычно сама это все бросала, без помощи врачей. Но тогда так получилось: мужа закрыли, я осталась одна, у меня не было возможности бросить это все. Я очень раскаивающийся в содеянного, но когда сидишь в системе - мозги не работают в правильном направлении.
О мере наказания мысли прокурора и адвоката разошлись. «Считаю необходимым учесть, что преступления, в которых она обвиняется, - являются тяжкими и она в полном объеме признала себя виновной и искренне покаялась. Прошу суд признать Горбач Валентину Николаевну виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 307 УК Украины и назначить ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества », - заявила прокурор.
Защитник, в свою очередь, обратил внимание суда на следующее: «Учитывая наличие смягчающих обстоятельств: возраст обвиняемой, ее состояние здоровья, считаю, что возможно применить ст. 69 УК Украины и назначить ей наказание в размере 2 лет 1 месяца лишения свободы, которое будет достаточным и справедливым. Как было установлено в ходе судебного заседания, совершения уголовных правонарушений не имело целью корыстного мотива, то есть получение прибыли. При таких обстоятельствах не подлежит применению дополнительное наказание, предусмотренное ст. 307 УК Украины в виде конфискации имущества ».
Также прокурор отметила, что общие затраты на привлечение экспертов при осуществлении досудебного расследования составляют 3608 грн. 36 коп., Эту сумму следует обязать уплатить подсудимую.
До того, как Ирину Николаевну первый раз посадили в тюрьму она официально работала парикмахером, была мастером широкого профиля: делала прически как женщинам, так и мужчинам.
Наш корреспондент длительное время ждал приговора суда, и судья замешкался с ним. Поэтому сообщим нашим читателям об этом несколько позже.
Прокурор, Кучер Татьяна Ивановна, отметила:
- Досудебным расследованием установлено, что Горбач Валентина Николаевна, будучи осужденным приговором Деснянского районного суда. Чернигова от 18. 01. 2016 по частям 1 и 2 ст. 309 УК Украины к 2 годам лишения свободы, на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года, то есть лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 309 УК Украины, в неустановленное досудебным расследованием время и место незаконно приобрела жидкость коричневого цвета, которая, согласно заключению эксперта, содержит особо опасное наркотическое средство и какую 10. 12. 2016 года, незаконно хранил при себе, перенесла на территорию, прилегающую к Черниговского лицея №22. Продолжая преступную деятельность, 10 12. 2016 в 11 час. 47 мин., Находясь на территории лицея (то есть места, предназначенное для проведения учебных мероприятий) Горбач Валентина Николаевна продала 2 мл. жидкости за 200 грн. Таким образом, Горбач Валентина Николаевна обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасного наркотического средства - опия ацетилированного.
Кроме этого, Горбач Валентина Николаевна 14. 12. 2016 года, незаконно храня вещество, перенесла его на территорию школы №7. Продолжая деятельность, 14. 12. 2016 в 13:44 мин. Горбач Валентина продала 2 мл. вещества.
Подсудимая, Валентина Николаевна, дала следующие показания:
- Первая судимость у меня была в 2001 году по 309 статье, вторая - 2003 год, последняя судимость от 18 01. 2016 года.
Виновата я, да, нарушила закон. У меня сложилась такая семейная ситуация, что я осталась без копейки денег, мужа гражданского тоже закрыли.
Меня просто попросили помочь, продать. Я понимала, что это противозаконно. Я продавала тогда, когда детей на территории школ не было. По продаже я никаких денег не получила. Исходя из того, что я переболели деструктивной плевропневмонией, я сама начала употреблять наркотик, мне было плохо и люди просто мне дали уколоться, чтоб я встала на ноги, а за это я согласилась помочь.
В 2010 году я обратилась в больницу, где у меня обнаружили гипертонию второй степени. У меня также СПИД, гепатит С, проблемы со щитовидной железой (правосторонний узловой зоб), а переболев пневмонией, у меня нет половины легкого (сгорела). Я пролежала в тубдиспансере, у меня целый год держалась температура, но только благодаря наркотика я не заболела туберкулезом, а так, возможно, меня бы уже не было в живых. Антибиотиков кучу навыписывалы, больше чем на 500 грн. и это все надо было пить, а температура все равно не падала. И огород надо было Обрабатывать, мне никто не помогал. У меня мама на содержании, инвалид второй группы, она у меня на улицу не ходит сама, я все время ей помогаю. Хотя с ней проживает мой сын (26 лет), на него положится я не могу.
Я сожалею конечно в содеянного. Понимаете, когда тебя плохо, когда от наркотиков зависимый, то председатель совсем НЕ соображать. Я обычно сама это все бросала, без помощи врачей. Но тогда так получилось: мужа закрыли, я осталась одна, у меня не было возможности бросить это все. Я очень раскаивающийся в содеянного, но когда сидишь в системе - мозги не работают в правильном направлении.
О мере наказания мысли прокурора и адвоката разошлись. «Считаю необходимым учесть, что преступления, в которых она обвиняется, - являются тяжкими и она в полном объеме признала себя виновной и искренне покаялась. Прошу суд признать Горбач Валентину Николаевну виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 307 УК Украины и назначить ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества », - заявила прокурор.
Защитник, в свою очередь, обратил внимание суда на следующее: «Учитывая наличие смягчающих обстоятельств: возраст обвиняемой, ее состояние здоровья, считаю, что возможно применить ст. 69 УК Украины и назначить ей наказание в размере 2 лет 1 месяца лишения свободы, которое будет достаточным и справедливым. Как было установлено в ходе судебного заседания, совершения уголовных правонарушений не имело целью корыстного мотива, то есть получение прибыли. При таких обстоятельствах не подлежит применению дополнительное наказание, предусмотренное ст. 307 УК Украины в виде конфискации имущества ».
Также прокурор отметила, что общие затраты на привлечение экспертов при осуществлении досудебного расследования составляют 3608 грн. 36 коп., Эту сумму следует обязать уплатить подсудимую.
До того, как Ирину Николаевну первый раз посадили в тюрьму она официально работала парикмахером, была мастером широкого профиля: делала прически как женщинам, так и мужчинам.
Наш корреспондент длительное время ждал приговора суда, и судья замешкался с ним. Поэтому сообщим нашим читателям об этом несколько позже.
Источник: nezhatin.com.ua
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