4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Нежине почтили Большую Патриотку Украины - Софию Федоровну Русовой
В Нежине почтили Большую Патриотку Украины - Софию Федоровну Русовой
- Сегодня, 15:02
- Просмотров: 19
«Садок - это моя радость, мое - вдохновение»
С. Русова.
Сегодня педагоги ДОУ №13 «Березка» собрались за Круглым столом по случаю празднования 161 годовщины со дня рождения дорогой землячки, общественного деятеля, выдающегося представительницы украинской культуры, писательницы, ученого педагога, автора оригинальной концепции национального детского сада и школы, первых учебников по дошкольной педагогике , но прежде всего большой патриоткой Украины Софии Федоровны Русовой, которая рядом с такими величественными именами как, Михаил Грушевский, Леся Украинка, Михаил Драгоманов, Иван Огиенко, олицетворяет собой поистине Крестный путь независимости и соборности Украины.
Садовницы за Круглым столом остановились на смислотворчим потенциала Концепции национального воспитания Софии Русовой, просмотрели видеофильмы «Ясная заря ее жизни», поделились интересными мыслями из выбранных произведений просветительницы. Большую подготовительную работу к этому провели воспитатель Серга Т.В., молодежи садовницы Ященко Н.В., Куранда И.В. В обсуждении толковании отдельных мыслей приняли активное участие садовницы Парубец Н.Г., Суярко С.А., угнетает Л.А., Костандова И.В., Колесник А.В., Каминская А.Н., Кардаш Д.С ., Щербак Р.М.
В интересной дискуссии, время которой прошло незаметно, педагоги доказывали, что София Русова - педагог мирового уровня, ее педагогика строится на глубоком знании отечественных, зарубежных педагогических и психологических теориях. Она, горячо осознавая зарубежный опыт, творчески его анализируя, отстаивала идею национального образования: «Только тогда воспитания будет действенным, когда будет базироваться на национальной почве, этому помогут родной язык, родная песня, религиозные обряды.» С.Русова
Вклад Софии Русовой в педагогическую науку многообразное, она отдала всю свою жизнь делу пробуждения украинского народа, самосознания, создание национальной системы образования, в частности, дошкольного воспитания.
С. Русова.
Сегодня педагоги ДОУ №13 «Березка» собрались за Круглым столом по случаю празднования 161 годовщины со дня рождения дорогой землячки, общественного деятеля, выдающегося представительницы украинской культуры, писательницы, ученого педагога, автора оригинальной концепции национального детского сада и школы, первых учебников по дошкольной педагогике , но прежде всего большой патриоткой Украины Софии Федоровны Русовой, которая рядом с такими величественными именами как, Михаил Грушевский, Леся Украинка, Михаил Драгоманов, Иван Огиенко, олицетворяет собой поистине Крестный путь независимости и соборности Украины.
Садовницы за Круглым столом остановились на смислотворчим потенциала Концепции национального воспитания Софии Русовой, просмотрели видеофильмы «Ясная заря ее жизни», поделились интересными мыслями из выбранных произведений просветительницы. Большую подготовительную работу к этому провели воспитатель Серга Т.В., молодежи садовницы Ященко Н.В., Куранда И.В. В обсуждении толковании отдельных мыслей приняли активное участие садовницы Парубец Н.Г., Суярко С.А., угнетает Л.А., Костандова И.В., Колесник А.В., Каминская А.Н., Кардаш Д.С ., Щербак Р.М.
В интересной дискуссии, время которой прошло незаметно, педагоги доказывали, что София Русова - педагог мирового уровня, ее педагогика строится на глубоком знании отечественных, зарубежных педагогических и психологических теориях. Она, горячо осознавая зарубежный опыт, творчески его анализируя, отстаивала идею национального образования: «Только тогда воспитания будет действенным, когда будет базироваться на национальной почве, этому помогут родной язык, родная песня, религиозные обряды.» С.Русова
Вклад Софии Русовой в педагогическую науку многообразное, она отдала всю свою жизнь делу пробуждения украинского народа, самосознания, создание национальной системы образования, в частности, дошкольного воспитания.
Источник: nezhatin.com.ua
Рекомендуем похожее:
Президент наградил педагога с Черниговщины орденом
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О награждении государственными наградами Украины
В Чернигове прошел совместный концерт школ эстетического воспитания «Единст ...
5 декабря в Черниговской музыкальной школе № 1 имени С. В. Вильконского состоялся совместный
В Чернигове появится новый историко-туристический маршрут
в Ближайшее время перечень историко-туристических маршрутов, связанных с жизнью и деятельностью
В яких районах Чернігова будуть вимикати світло
«Черниговоблэнерго» обнародовало список районов Чернигова, которые будут обесточены при
В Чернигове пройдет кинофестиваль «Путь к свободе нации»
С 18 по 23 августа в помещении библиотеки им. Коцюбинского (ул. Кирпоноса, 22) пройдет
Студенты Черниговского педуниверситета представят Украину на Универсиаде-20 ...
В Киеве состоялось заседание на тему - подготовка украинских студентов-спортсменов к ХХVI
Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви...
Добавить комментарий!