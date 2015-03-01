4ернігів.інфо » Стрічка новин » К сведению автоперевозчиков Черниговщины!
Об ограничении движения в весенний период 2017 года.
Служба автомобильных дорог в Черниговской области информирует вас, что с целью сохранения покрытия автомобильных дорог ВИЧ разрушений и деформаций при переувлажнении земляного полотна в период весеннего оттаивания почв, в соответствии со ст .. 5 б Закона Украины «О дорожном движении». ст. I 2 Закона Украйне «Об автомобильных дорогах» и Порядка временного ограничения или запрещения движения транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27.06.2007 №879 во исполнение решения Черниговской облгосадминистрации от 01.02. 2017 №59 и по согласованию с Укравтодором принято решение об ограничении движения транспортных средств в период с 01 марта - по 15 апреля 2016 (сроки действия ограничений будут определены на основании комиссионных обследований в зависимости ресничка изменения погодно-климатических условий и степени переувлажнения земляного полотна автомобильных дорог):
- Общей массой: свыше 12 тона и осевой нагрузкой 8тс - на дорогах государственного значения (национальной и региональных)
- Общей массой: свыше 12 тонн и осевой нагрузкой 6тс - на дорогах государственного значения (территориальных)
- Более 6 тонн и осевой нагрузкой 4тс - на областных и районных дорогах местного значения.
Движение без ограничений будет осуществляться:
1. Автомобильные дороги:
- М-01 Киев-Чернигов - Новые Яриловичи;
- М-02 Копти-Глухов - Бачевск:
- И-07 Киев - Сумы - Юнаковка (на участке от г.Киева в Прилуки)
- Р-61 Батурин-Конотоп-Сумы:
2. подъезде к городу:
- М. Прилуки (ВИЧ автодороги Н-07 от пгт. Ладан и со стороны м. Пиряты).
- М. Нежин (от автодороги М-02)
- М. Борзна (от автодороги М-02)
- М, Бахмач (от автодороги М-02)
Соблюдение весовых параметров транспортных средств перевозчиков будет контролироваться передвижным комплексом габаритно-весового контроля.
Просим Вас заранее позаботиться о перевозке необходимых грузов, организацию работы автотранспорта в соответствии с установленными параметрами и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Полиция Черниговской области
К сведению автоперевозчиков Черниговщины!
- Сегодня, 15:32
- Просмотров: 21
Об ограничении движения в весенний период 2017 года.
Служба автомобильных дорог в Черниговской области информирует вас, что с целью сохранения покрытия автомобильных дорог ВИЧ разрушений и деформаций при переувлажнении земляного полотна в период весеннего оттаивания почв, в соответствии со ст .. 5 б Закона Украины «О дорожном движении». ст. I 2 Закона Украйне «Об автомобильных дорогах» и Порядка временного ограничения или запрещения движения транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27.06.2007 №879 во исполнение решения Черниговской облгосадминистрации от 01.02. 2017 №59 и по согласованию с Укравтодором принято решение об ограничении движения транспортных средств в период с 01 марта - по 15 апреля 2016 (сроки действия ограничений будут определены на основании комиссионных обследований в зависимости ресничка изменения погодно-климатических условий и степени переувлажнения земляного полотна автомобильных дорог):
- Общей массой: свыше 12 тона и осевой нагрузкой 8тс - на дорогах государственного значения (национальной и региональных)
- Общей массой: свыше 12 тонн и осевой нагрузкой 6тс - на дорогах государственного значения (территориальных)
- Более 6 тонн и осевой нагрузкой 4тс - на областных и районных дорогах местного значения.
Движение без ограничений будет осуществляться:
1. Автомобильные дороги:
- М-01 Киев-Чернигов - Новые Яриловичи;
- М-02 Копти-Глухов - Бачевск:
- И-07 Киев - Сумы - Юнаковка (на участке от г.Киева в Прилуки)
- Р-61 Батурин-Конотоп-Сумы:
2. подъезде к городу:
- М. Прилуки (ВИЧ автодороги Н-07 от пгт. Ладан и со стороны м. Пиряты).
- М. Нежин (от автодороги М-02)
- М. Борзна (от автодороги М-02)
- М, Бахмач (от автодороги М-02)
Соблюдение весовых параметров транспортных средств перевозчиков будет контролироваться передвижным комплексом габаритно-весового контроля.
Просим Вас заранее позаботиться о перевозке необходимых грузов, организацию работы автотранспорта в соответствии с установленными параметрами и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Полиция Черниговской области
Источник: nezhatin.com.ua
Рекомендуем похожее:
Фурам запретят ездить по черниговским дорогам весной
Традиционные ограничения по отношению к тяжелвм грузовикам вводятся на ряде дорог Черниговской
Черниговских водителей просят перейти на зимнюю резину и далеко не ездить
Служба автомобильных дорог призывает водителей Чернигова и Черниговской области «переобуть» свои
В Черниговской области ремонтируется 24 дороги
По заказу черниговского Облавтодора ремонтники ведут работы по латанию ям на автомобильных дорогах
В Черниговской области ограничили проезд грузовиков
В Черниговской области с 10 марта ввели ограничения движения транспортных средств на автомобильных
На Черниговщине введено временное ограничение движения транспорта
Служба автомобильных дорог в Черниговской области по согласованию с Управления Госавтоинспекции
В Черниговской области ограничили движение грузовиков на летний период
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ограничивает движение грузовиков общей
Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви...
Добавить комментарий!