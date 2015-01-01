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Макет и место установки памятника по Независимости - утвержден
- Сегодня, 16:09
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16 февраля на очередном заседании горисполкома утвержден место для установки памятника борцам за независимость и территориальную целостность Украины - малой архитектурной формы на территории благоустройству парка Независимости по ул. Независимости.
Также утвержден внешний вид памятника, который будет изготовлен из натурального камня песчаника - это уникальный природный декоративный строительный материал, имеющий репутацию элитного.
Прочность, долговечность природная естественность и декоративность - делают этот камень особенно привлекательным, а текстурная разнообразие натурального природного камня способно превратить любое пространство в уникальное, не похожее ни на какое инше.Тому раз и остановились на этом материале, хоть он и дороже в противовес первого варианта - бетона.
«Сам памятник - это трех с половиной метровый боец. На котором Бэртц, как признак современности, в руках меч - символ победы, обнаженный торс - признак непокорности, опущенная голова - уважение памяти погибшим », - отметил городской голова А.Линник.
Принятию вышеупомянутого решения предшествовала кропотливая работа: обсуждение, работа профессиональной комиссии, внесение предложения.
Скульптор памятника - нежинец Даниил Ровенчин. Общая стоимость памятника примерно 30 У.Е. Сейчас часть средств, по словам заместителя городского головы Г.Олейник, уже выделена из бюджета, но сначала будет изготовлено его макет в полный рост. Далее закупка материалов и изготовления самого памятника.
Татьяна Марченко
Также утвержден внешний вид памятника, который будет изготовлен из натурального камня песчаника - это уникальный природный декоративный строительный материал, имеющий репутацию элитного.
Прочность, долговечность природная естественность и декоративность - делают этот камень особенно привлекательным, а текстурная разнообразие натурального природного камня способно превратить любое пространство в уникальное, не похожее ни на какое инше.Тому раз и остановились на этом материале, хоть он и дороже в противовес первого варианта - бетона.
«Сам памятник - это трех с половиной метровый боец. На котором Бэртц, как признак современности, в руках меч - символ победы, обнаженный торс - признак непокорности, опущенная голова - уважение памяти погибшим », - отметил городской голова А.Линник.
Принятию вышеупомянутого решения предшествовала кропотливая работа: обсуждение, работа профессиональной комиссии, внесение предложения.
Скульптор памятника - нежинец Даниил Ровенчин. Общая стоимость памятника примерно 30 У.Е. Сейчас часть средств, по словам заместителя городского головы Г.Олейник, уже выделена из бюджета, но сначала будет изготовлено его макет в полный рост. Далее закупка материалов и изготовления самого памятника.
Татьяна Марченко
Источник: nezhatin.com.ua
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