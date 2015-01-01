4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Нежине грузовик "убил" своего владельца
В Нежине грузовик "убил" своего владельца
- Сегодня, 16:31
- Просмотров: 18
Трагедия произошла вчера, 14 февраля, в Нежине в 15 час. 15 мин. по ул. Корчагина, 4.
Об этом Высокому Валу сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Так, во время ремонта грузового автомобиля «MAN» погиб владелец автомобиля, 1954 года рождения.
Для оказания помощи по высвобождению тела погибшего из-под автомобиля привлекалось отделение пожарно-спасательной части г.. Нежина управления ДСНС Украины в Черниговской области.
Об этом Высокому Валу сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Так, во время ремонта грузового автомобиля «MAN» погиб владелец автомобиля, 1954 года рождения.
Для оказания помощи по высвобождению тела погибшего из-под автомобиля привлекалось отделение пожарно-спасательной части г.. Нежина управления ДСНС Украины в Черниговской области.
Источник: nezhatin.com.ua
Рекомендуем похожее:
ДТП на Черниговщине: грузовик влетел в «Ладу»
В с. Гнединцы Варвинского района около 12 часов. 16 февраля на скользком участке дороги водитель,
В Черниговской области грузовик придавил ремонтировавшего его мужчину
В Нежине во время ремонта грузового автомобиля MAN погиб его владелец, сообщает Департамент по
В снежный занос попал школьный автобус
6 февраля в 08:10 спасатели 7-го профессионального пожарного поста г.Остер Козелецкого района
За выходные спасатели Черниговщины освободили из снеговых заносов три автом ...
Спасатели подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в
В Чернигове под колеса авто вновь попал ребенок
В Чернигове 3 декабря зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого
На трассе Киев – Чернигов под колесами ВАЗа погиб девятиклассник
В Черниговской области под колесами автомобиля погиб школьник. Об этом сообщили в Управлении по
Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви...
Добавить комментарий!