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В Нежине грузовик "убил" своего владельца

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:31
  • Просмотров: 18
В Нежине грузовик "убил" своего владельцаТрагедия произошла вчера, 14 февраля, в Нежине в 15 час. 15 мин. по ул. Корчагина, 4.
Об этом Высокому Валу сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Так, во время ремонта грузового автомобиля «MAN» погиб владелец автомобиля, 1954 года рождения.
 
Для оказания помощи по высвобождению тела погибшего из-под автомобиля привлекалось отделение пожарно-спасательной части г.. Нежина управления ДСНС Украины в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua

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