4ернігів.інфо » Стрічка новин » 65-летний погиб из-за обогреватель.
65-летний погиб из-за обогреватель.
- Сегодня, 18:35
- Просмотров: 25
16 февраля в 19:45 в Службу спасения «101» в Корюковском районе Черниговской области поступило сообщение о пожаре жилого дома в районном центре по улице Корниевского.
По вызову на место происшествия прибыло отделение девятой Государственной пожарно-спасательной части Управления ДСНС Украины в Черниговской области.
Пожарные возгорания стены и пола в 20:18 локализовали, а в 21:40 - окончательно ликвидировали.
В ходе тушения в одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело 65-летнего хозяина дома без признаков жизни.
Вероятно причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.
По инф. управления ДСНС Украины
в Черниговской обл.
По вызову на место происшествия прибыло отделение девятой Государственной пожарно-спасательной части Управления ДСНС Украины в Черниговской области.
Пожарные возгорания стены и пола в 20:18 локализовали, а в 21:40 - окончательно ликвидировали.
В ходе тушения в одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело 65-летнего хозяина дома без признаков жизни.
Вероятно причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.
По инф. управления ДСНС Украины
в Черниговской обл.
Источник: http://newvv.net
Рекомендуем похожее:
Пожар в Чернигове: эвакуировали 27 жителей пятиэтажки, из них - 5 детей, од ...
23 декабря в 4:51 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС в Черниговской области
Пожар в Чернигове в квартире пятиэтажного дома
22 сентября в 10:10 в г. Чернигове в оперативно-координационный центр Управления ДСНС в
В Черниговской области при пожаре погиб мужчина-инвалид
13 июля в 21:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в с.
Черниговская область: пожарные в ходе ликвидации пожаров обнаружили тела дв ...
В течение прошлых суток на Черниговщине во время пожаров погибло 2 человека. 26 февраля в 00:35 в
Вчера, 16 декабря, в результате пожара в частном доме Черниговской области ...
В 9:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов в селе Знаменка
При ликвидации горения пожарные обнаружили тело пожилого мужчины
В райцентре Сосница Черниговской области спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме. При
Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви...
Добавить комментарий!