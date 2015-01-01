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У Черниговской области нет денег на утилизацию пестицидов
- Вчера, 18:50
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Министерство экологии и природных ресурсов уже три года не выделяет Черниговской областной государственной администрации средства на утилизацию непригодных к использованию химических средств защиты растений, которых в области уже накопилось около 300 тонн. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Черниговской ОГА.
«В соответствии с Порядком планирования и финансирования природоохранных мероприятий, утвержденным приказам Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 12 июня №194, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 18 августа 2015 года 994/27439, Департаментом экологии и природных ресурсов облгосадминистрации направлялись в Министерство экологии и природных ресурсов Украины запросы о выделении средств из Государственного фонда охраны окружающей среды в 2013-2016 годах для осуществления природоохранного мероприятия «Обеспечение экологически безопасного сбора, перевозки, обработки и обезвреживания непригодных или запрещенных для использования химических средств защиты растений Черниговской области», однако средства для осуществления указанного мероприятия не выделялись», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Черниговской ОГА сообщили, что в области зарегистрировано только одно предприятие — Гниденцивський газоперерабатывающий завод ПАО «Укрнафта», которое осуществляет утилизацию масел и смазок мотороних. За 2016 оно утилизировано 8,862 т масел и смазок моторных.
Все другие опасные отходы области передавались на утилизацию в другие регионы Украины.
По состоянию на 1 января 2017 года в области остается утилизируемым 284,5 тонн непригодных к использованию химических средств защиты растений, которые планируют утилизировать в этом году. Черниговская ОГА вновь направила запрос в Минприроды с просьбой выделения средств из Государственного фонда охраны окружающей природной среды.
Напомним, в сентябре 2016 года министр экологии и природных ресурсов О.Семерак, выступая в Европарламенте, пообещал, что средства на утилизацию опасных пестицидов будут заложены в Госбюджете на 2017 год.
«Мы зарезервировали средства для решения этой проблемы в этом году и заложили их в проект госбюджета 2017 года», — сказал он.
Однако, как оказалось, в Госбюджете на 2017 год средств на утилизацию опасных отходов никто не предусмотрел.
Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015 данных по 2016 еще нет). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.
При этом в Херсонской области не могут найти пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительных знаков. При этом остальные пестициды, а это около 20 бочек, также никто не перегрузил.
Также не могут перезатарить непригодные пестициды в Сумской области. Жители сел Синевка, Московское и Саи Липоводолинского района Сумской области уже 8 лет страдают от свалки опасных отходов. Ядовитые химикаты размещены возле домов людей. Недавно были выделены средства на перезатаривание яда, однако пестициды и до сих пор остаются на том же месте.
В Днепропетровской области из-за нехватки средств на утилизацию обнаружен ядомогильник с непригодными пестицидами засыпали вновь землей.
Джуринский ядомогильник в Винницкой области уже давно является источником болезней и отравления среди местных жителей.
«В соответствии с Порядком планирования и финансирования природоохранных мероприятий, утвержденным приказам Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 12 июня №194, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 18 августа 2015 года 994/27439, Департаментом экологии и природных ресурсов облгосадминистрации направлялись в Министерство экологии и природных ресурсов Украины запросы о выделении средств из Государственного фонда охраны окружающей среды в 2013-2016 годах для осуществления природоохранного мероприятия «Обеспечение экологически безопасного сбора, перевозки, обработки и обезвреживания непригодных или запрещенных для использования химических средств защиты растений Черниговской области», однако средства для осуществления указанного мероприятия не выделялись», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Черниговской ОГА сообщили, что в области зарегистрировано только одно предприятие — Гниденцивський газоперерабатывающий завод ПАО «Укрнафта», которое осуществляет утилизацию масел и смазок мотороних. За 2016 оно утилизировано 8,862 т масел и смазок моторных.
Все другие опасные отходы области передавались на утилизацию в другие регионы Украины.
По состоянию на 1 января 2017 года в области остается утилизируемым 284,5 тонн непригодных к использованию химических средств защиты растений, которые планируют утилизировать в этом году. Черниговская ОГА вновь направила запрос в Минприроды с просьбой выделения средств из Государственного фонда охраны окружающей природной среды.
Напомним, в сентябре 2016 года министр экологии и природных ресурсов О.Семерак, выступая в Европарламенте, пообещал, что средства на утилизацию опасных пестицидов будут заложены в Госбюджете на 2017 год.
«Мы зарезервировали средства для решения этой проблемы в этом году и заложили их в проект госбюджета 2017 года», — сказал он.
Однако, как оказалось, в Госбюджете на 2017 год средств на утилизацию опасных отходов никто не предусмотрел.
Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015 данных по 2016 еще нет). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.
При этом в Херсонской области не могут найти пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительных знаков. При этом остальные пестициды, а это около 20 бочек, также никто не перегрузил.
Также не могут перезатарить непригодные пестициды в Сумской области. Жители сел Синевка, Московское и Саи Липоводолинского района Сумской области уже 8 лет страдают от свалки опасных отходов. Ядовитые химикаты размещены возле домов людей. Недавно были выделены средства на перезатаривание яда, однако пестициды и до сих пор остаются на том же месте.
В Днепропетровской области из-за нехватки средств на утилизацию обнаружен ядомогильник с непригодными пестицидами засыпали вновь землей.
Джуринский ядомогильник в Винницкой области уже давно является источником болезней и отравления среди местных жителей.
Источник: http://infoindustria.com.ua
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