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За останки черниговского Ленина – 3,5 тысячи гривен и 6 лет тюрьмы
- Сегодня, 08:34
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Полиция задержала жителя Чернигова, который похитил несколько бронзовых обломков памятника Ленину.
Напомним, что 13 февраля в полицию обратился главный инженер коммунального предприятия, со склада которого неизвестные похитили куски метала – части бывшего памятника.
Оперативники выяснили, что вором является ранее судимый работник этого же предприятия. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок.
По его словам, 11 февраля он остался на работе и ночью проник в складское помещение. Затем вызвал такси, загрузил туда несколько бронзовых фрагментов и отвез их в пункт приема металлолома.
За останки вождя злоумышленник получил 3500 гривен. Деньги потратил на собственные нужды.
Сейчас задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Правоохранители принимают меры для изъятия похищенного.
По факту кражи открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что 13 февраля в полицию обратился главный инженер коммунального предприятия, со склада которого неизвестные похитили куски метала – части бывшего памятника.
Оперативники выяснили, что вором является ранее судимый работник этого же предприятия. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок.
По его словам, 11 февраля он остался на работе и ночью проник в складское помещение. Затем вызвал такси, загрузил туда несколько бронзовых фрагментов и отвез их в пункт приема металлолома.
За останки вождя злоумышленник получил 3500 гривен. Деньги потратил на собственные нужды.
Сейчас задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Правоохранители принимают меры для изъятия похищенного.
По факту кражи открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
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