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За останки черниговского Ленина – 3,5 тысячи гривен и 6 лет тюрьмы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 08:34
  • Просмотров: 33
За останки черниговского Ленина – 3,5 тысячи гривен и 6 лет тюрьмыПолиция задержала жителя Чернигова, который похитил несколько бронзовых обломков памятника Ленину.

Напомним, что 13 февраля в полицию обратился главный инженер коммунального предприятия, со склада которого неизвестные похитили куски метала – части бывшего памятника.

Оперативники выяснили, что вором является ранее судимый работник этого же предприятия. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок.

По его словам, 11 февраля он остался на работе и ночью проник в складское помещение. Затем вызвал такси, загрузил туда несколько бронзовых фрагментов и отвез их в пункт приема металлолома.

За останки вождя злоумышленник получил 3500 гривен. Деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Правоохранители принимают меры для изъятия похищенного.

По факту кражи открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Продолжается досудебное расследование.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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