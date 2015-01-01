4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Черниговской области рецидивисты отобрали у старушки деньги, чтобы пропить
На Черниговщине полиция оперативно раскрыла разбойное нападение на 83-летнюю пенсионерку.
Полиция Козелецкого отделения полиции задержала двух разбойников, которые, угрожая ножом, отобрали деньги у 83-летней пенсионерки.
Информация о происшествии в полицию по телефону 102 поступила 17 февраля в полдень.
Звонившая женщина сообщила, что несколько минут назад в дом ее 83-летней матери ворвались неизвестные злоумышленники, которые, угрожая ножом, отобрали у старушки деньги.
В селе правоохранители опросили потерпевшую и организовали подворовые обходы. Придя к одному из подозреваемых, полицейские обнаружили злоумышленников, которые к раз завершали застолье, организованное на отобранные у бабушки деньги.
Подозреваемыми оказались ранее судимые 42-летний местный житель и его «коллега» по местам заключения 40-летний житель Харьковской области, который только недавно освободился из колонии.
Именно освобождение харьковчанина и отмечали мужчины. У обоих – по пять-шесть «ходок» и довольно солидный «послужной список» статей от краж до грабежей и разбойных нападений. Теперь к ним добавится еще одна судимость.
Оба в содеянном сознались. Они задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище), что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается
В Черниговской области рецидивисты отобрали у старушки деньги, чтобы пропить
- Сегодня, 09:01
- Просмотров: 26
На Черниговщине полиция оперативно раскрыла разбойное нападение на 83-летнюю пенсионерку.
Полиция Козелецкого отделения полиции задержала двух разбойников, которые, угрожая ножом, отобрали деньги у 83-летней пенсионерки.
Информация о происшествии в полицию по телефону 102 поступила 17 февраля в полдень.
Звонившая женщина сообщила, что несколько минут назад в дом ее 83-летней матери ворвались неизвестные злоумышленники, которые, угрожая ножом, отобрали у старушки деньги.
В селе правоохранители опросили потерпевшую и организовали подворовые обходы. Придя к одному из подозреваемых, полицейские обнаружили злоумышленников, которые к раз завершали застолье, организованное на отобранные у бабушки деньги.
Подозреваемыми оказались ранее судимые 42-летний местный житель и его «коллега» по местам заключения 40-летний житель Харьковской области, который только недавно освободился из колонии.
Именно освобождение харьковчанина и отмечали мужчины. У обоих – по пять-шесть «ходок» и довольно солидный «послужной список» статей от краж до грабежей и разбойных нападений. Теперь к ним добавится еще одна судимость.
Оба в содеянном сознались. Они задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище), что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Черниговская полиция задержала автоугонщиков-гастролеров
Криминальная полиция Чернигова вместе с коллегами из Главного управления Национальной полиции в
Бахмацкая полиция за сутки оперативно раскрыла два ограбления
11 января с промежутком в несколько часов в полицию поступили сообщения о двух ограбления.
На Черниговщине полиция задержала разбойников, ограбивших филиал сберкассы ...
Криминальная полиция ГУНП в Черниговской области совместно с нежинскими коллегами вычислила и
Двое белорусов переплыли Днепр, чтобы ограбить магазин на Черниговщине
В Репкинском районе, во время кражи из магазина, задержаны двое граждан Беларуси. Злоумышленники
На Черниговщине милиция раскрыла полсотни дачных краж
Сотрудники Репкинского райотдела УМВД в Черниговской области разоблачили злоумышленников, которые
В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ 95-ЛЕТНЕЙ БАБУШК ...
Работники уголовного розыска Прилуцкого горотдела УМВД Украины в Черниговской области по
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Добавить комментарий!