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В Черниговской области рецидивисты отобрали у старушки деньги, чтобы пропить

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:01
  • Просмотров: 26
В Черниговской области рецидивисты отобрали у старушки деньги, чтобы пропить
На Черниговщине полиция оперативно раскрыла разбойное нападение на 83-летнюю пенсионерку.

Полиция Козелецкого отделения полиции задержала двух разбойников, которые, угрожая ножом, отобрали деньги у 83-летней пенсионерки.

Информация о происшествии в полицию по телефону 102 поступила 17 февраля в полдень.

Звонившая женщина сообщила, что несколько минут назад в дом ее 83-летней матери ворвались неизвестные злоумышленники, которые, угрожая ножом, отобрали у старушки деньги.

В селе правоохранители опросили потерпевшую и организовали подворовые обходы. Придя к одному из подозреваемых, полицейские обнаружили злоумышленников, которые к раз завершали застолье, организованное на отобранные у бабушки деньги.

Подозреваемыми оказались ранее судимые 42-летний местный житель и его «коллега» по местам заключения 40-летний житель Харьковской области, который только недавно освободился из колонии.

Именно освобождение харьковчанина и отмечали мужчины. У обоих – по пять-шесть «ходок» и довольно солидный «послужной список» статей от краж до грабежей и разбойных нападений. Теперь к ним добавится еще одна судимость.

Оба в содеянном сознались. Они задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище), что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжаетсяшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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