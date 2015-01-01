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4-летняя девочка устроила в Черниговской области пожар
- Сегодня, 09:40
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В Бахмачском районе шалости ребенка со спичками привели к пожару, который уничтожил здание
16 февраля в 15.40 в службу спасения 101 в Бахмаче районе поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания в селе Алексеевка.
К моменту прибытия пожарных пламенем была охвачена хозяйственная постройка с сеном, которое хранилось внутри.
Порывы ветра угрожали огнем расположенной рядом еще одной хозяйственной постройке.
Спустя полчаса пожар был локализован, а в 17:40 окончательно ликвидирован.
Причиной возникновения пожара послужили шалости со спичками 4-летней дочери хозяев.
Ее оставили без присмотра взрослых, и девочка, играя со спичками в сарае, подожгла сено. К счастью, ребенок не пострадал и вовремя успел выбежать из опасной зоны.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются с просьбой к родителям: не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их развлечения и воспитывайте навыки культуры безопасного поведения, храните спички и зажигалки в недоступных для них местах и чаще объясняйте опасности игры с огнем.
16 февраля в 15.40 в службу спасения 101 в Бахмаче районе поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания в селе Алексеевка.
К моменту прибытия пожарных пламенем была охвачена хозяйственная постройка с сеном, которое хранилось внутри.
Порывы ветра угрожали огнем расположенной рядом еще одной хозяйственной постройке.
Спустя полчаса пожар был локализован, а в 17:40 окончательно ликвидирован.
Причиной возникновения пожара послужили шалости со спичками 4-летней дочери хозяев.
Ее оставили без присмотра взрослых, и девочка, играя со спичками в сарае, подожгла сено. К счастью, ребенок не пострадал и вовремя успел выбежать из опасной зоны.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются с просьбой к родителям: не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их развлечения и воспитывайте навыки культуры безопасного поведения, храните спички и зажигалки в недоступных для них местах и чаще объясняйте опасности игры с огнем.
Источник: 0462.ua
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