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4-летняя девочка устроила в Черниговской области пожар

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:40
  • Просмотров: 25
4-летняя девочка устроила в Черниговской области пожарВ Бахмачском районе шалости ребенка со спичками привели к пожару, который уничтожил здание

16 февраля в 15.40 в службу спасения 101 в Бахмаче районе поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания в селе Алексеевка.

К моменту прибытия пожарных пламенем была охвачена хозяйственная постройка с сеном, которое хранилось внутри.

Порывы ветра угрожали огнем расположенной рядом еще одной хозяйственной постройке.

Спустя полчаса пожар был локализован, а в 17:40 окончательно ликвидирован.
Причиной возникновения пожара послужили шалости со спичками 4-летней дочери хозяев.

Ее оставили ​​без присмотра взрослых, и девочка, играя со спичками в сарае, подожгла сено. К счастью, ребенок не пострадал и вовремя успел выбежать из опасной зоны.

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются с просьбой к родителям: не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их развлечения и воспитывайте навыки культуры безопасного поведения, храните спички и зажигалки в недоступных для них местах и ​​чаще объясняйте опасности игры с огнем.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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