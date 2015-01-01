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В Чернигове пропал подросток

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:26
  • Просмотров: 30
В Чернигове пропал подростокЧерниговским отделом полиции устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Сергея Подалюки 2001 года рождения.

Парень 25 января 2017 года ушел из дома (проживал на ул. Родимцева) и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые, на левой брови – шрам.

Был одет: джинсы синего цвета, куртка темнозеленого цвета (возможно черная куртка с капюшоном), ботинки замшевые черного цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить полиции по телефону 063-7006541 или 102.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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