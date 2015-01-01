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В последний день зимы пройдет сессия Черниговского горсовета

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 11:02
  • Просмотров: 24
В последний день зимы пройдет сессия Черниговского горсовета
16-я сессия Черниговского городского совета начнется 28 февраля в 10.00. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Владислав Атрошенко.

В повестке дня – 26 пунктов, депутатские запросы, а также «разное».

В частности, депутаты планируют заслушать отчет о работе прокуратуры, выделить дополнительные средства на программу «Безпечне місто» и найти 19 миллионов на бесплатные счетчики воды.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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