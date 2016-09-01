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Обстановка на границе в пределах региона
- Сегодня, 11:46
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За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственной границе охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 5,3 тыс. Человек и 1,1 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано увеличение пассажиропотока на 13%. Через государственную границу не пропущено 3 человека, из которых один гражданин России, которому запрещен въезд в Украину.
К административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Украине привлечено 2 человека, на которых наложен штраф 1700 гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 5,3 тыс. Человек и 1,1 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано увеличение пассажиропотока на 13%. Через государственную границу не пропущено 3 человека, из которых один гражданин России, которому запрещен въезд в Украину.
К административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Украине привлечено 2 человека, на которых наложен штраф 1700 гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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