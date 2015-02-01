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Криминальная полиция Черниговского отдела полиции задержала жителя областного центра, который похитил несколько бронзовых фрагментов от памятника Владимиру Ульянову.
- Сегодня, 12:17
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13 февраля в дежурную часть Черниговского отдела полиции обратился главный инженер одного из коммунальных предприятий Чернигова с заявлением о том, что в период с 10 по 13 февраля неизвестный, повредив стену, проник в складское помещение и совершил кражу фрагментов демонтированного памятника Владимиру Ульянову.
Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия по установлению свидетелей и очевидцев правонарушения и розыска лица, причастного к совершенному. Оперативники выяснили, что вором является ранее судимый работник этого же предприятия.
Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. По его словам, 11 февраля он остался на работе и ночью проник в складское помещение. Затем вызвал такси, загрузил туда несколько бронзовових фрагментов и отвез их в пункт приема металлолома. По остатки вождя получил 3500 гривен, а деньги потратил на собственные нужды.
Сейчас задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, правоохранители принимают меры для изъятия похищенного.
По факту кражи открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Продолжается досудебное расследование.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия по установлению свидетелей и очевидцев правонарушения и розыска лица, причастного к совершенному. Оперативники выяснили, что вором является ранее судимый работник этого же предприятия.
Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. По его словам, 11 февраля он остался на работе и ночью проник в складское помещение. Затем вызвал такси, загрузил туда несколько бронзовових фрагментов и отвез их в пункт приема металлолома. По остатки вождя получил 3500 гривен, а деньги потратил на собственные нужды.
Сейчас задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, правоохранители принимают меры для изъятия похищенного.
По факту кражи открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Продолжается досудебное расследование.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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