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Черниговские таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 106 000 гривен
- Сегодня, 12:54
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Нарушение обнаружили специалисты управления администрирования таможенных платежей.
Проверка таможенной декларации проводилась на основании запроса от подразделения, осуществлявшего оформление груза. Возникли сомнения в правильности определения в декларации кода товара согласно УКТ ВЭД.
В таможне пояснили, что данное нарушение значительно повлияло на сумму таможенных платежей. Представитель предприятия, который предоставлял документы для таможенного оформления, указал недостоверные данные, чем вызвал недобор таможенных платежей на сумму 106 600 гривен. Таможенниками было принято решение о корректировке таможенной стоимости.
В отношении представителя предприятия составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 485 Таможенного кодекса Украины «Действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей».
Следует отметить, что санкции данной статьи довольно значительные и предусматривают наложение штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей. Окончательное решение по данному делу вынесет суд.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Проверка таможенной декларации проводилась на основании запроса от подразделения, осуществлявшего оформление груза. Возникли сомнения в правильности определения в декларации кода товара согласно УКТ ВЭД.
В таможне пояснили, что данное нарушение значительно повлияло на сумму таможенных платежей. Представитель предприятия, который предоставлял документы для таможенного оформления, указал недостоверные данные, чем вызвал недобор таможенных платежей на сумму 106 600 гривен. Таможенниками было принято решение о корректировке таможенной стоимости.
В отношении представителя предприятия составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 485 Таможенного кодекса Украины «Действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей».
Следует отметить, что санкции данной статьи довольно значительные и предусматривают наложение штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей. Окончательное решение по данному делу вынесет суд.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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