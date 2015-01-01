У Чернигова – 300 «лишних» миллионов. На что потратим?

Эти деньги делили члены исполнительного комитета Черниговского городского совета на минувшем заседании.Как сообщила пресс-служба мэрии, наибольшую сумму – более 192,6 миллионов – предложено направить на развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернигова.В рамках Комплексной целевой программы развития ЖКХ в 2017 году дополнительно предлагается выделить средства на такие статьи расходов:• Освещение улиц города;• Капитальный ремонт внутридомовых проездов;• Капитальный ремонт остановок общественного транспорта;• Реконструкция сетей наружного освещения в парке «Березовая роща» (ул. Пухова);• Капитальный ремонт дорог;• Реконструкции бульвара по проспекту Мира от ул.Ивана Мазепы до ул.Софии Русовой;• Капитальный ремонт парка им. Коцюбинского (ул. Преображенская/Вал);• Реконструкция зоны возле Дворца торжественных событий (РАГС) на перекрестке ул. Шевченко и ул. Пушкина;• Капитальный ремонт Центрального парка культуры и отдыха;• Капитальный ремонт привокзальной площади;• Освещение пешеходных переходов;• Оплата услуг по демонтажу незаконно установленных наружных реклам;• Реконструкция сквера Богдана Хмельницкого (в т.ч. реконструкция постамента памятника Хмельницкому, строительство линии электропередач для освещения сквера и т.д.);• Строительства мемориальной часовни Архистратига Михаила в честь погибших защитников нашей Родины;• Реконструкции нежилого здания по ул. Шевченко, 51-а (там расположена Государственная миграционная служба, но само здание находится в коммунальной собственности);• Реконструкции и восстановление кровли жилого дома по ул. Гончая, 84;• Изготовление проектно-сметной документации для строительства школы на 1600 мест на Масанах;• Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания по ул. Попудренко, 16 (обвалившиеся общежитие);• Разработка проектно-сметной документации для строительства центральноканализационной сети по улицам Алексеева, Стрелецкая, Василия Будника, Волонтеров, Добровольцев.Также предлагается сделать взносы города в уставные капиталы коммунальных предприятий АТП -2528, «Зеленбуд», «Деснянское», «Новозаводское, ЖЭК-10, ЖЭК-13 на приобретение техники и оборудования.После согласования исполкома и выводов депутатских комиссий данное решение будет вынесено на рассмотрение сессии городского совета.