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У Чернигова – 300 «лишних» миллионов. На что потратим?
- Сегодня, 13:30
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По результатам выполнения городского бюджета. Чернигова за 2016 год в казне образовался свободный остаток в сумме почти 300 миллионов гривен.
Эти деньги делили члены исполнительного комитета Черниговского городского совета на минувшем заседании.
Как сообщила пресс-служба мэрии, наибольшую сумму – более 192,6 миллионов – предложено направить на развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернигова.
В рамках Комплексной целевой программы развития ЖКХ в 2017 году дополнительно предлагается выделить средства на такие статьи расходов:
• Освещение улиц города;
• Капитальный ремонт внутридомовых проездов;
• Капитальный ремонт остановок общественного транспорта;
• Реконструкция сетей наружного освещения в парке «Березовая роща» (ул. Пухова);
• Капитальный ремонт дорог;
• Реконструкции бульвара по проспекту Мира от ул.Ивана Мазепы до ул.Софии Русовой;
• Капитальный ремонт парка им. Коцюбинского (ул. Преображенская/Вал);
• Реконструкция зоны возле Дворца торжественных событий (РАГС) на перекрестке ул. Шевченко и ул. Пушкина;
• Капитальный ремонт Центрального парка культуры и отдыха;
• Капитальный ремонт привокзальной площади;
• Освещение пешеходных переходов;
• Оплата услуг по демонтажу незаконно установленных наружных реклам;
• Реконструкция сквера Богдана Хмельницкого (в т.ч. реконструкция постамента памятника Хмельницкому, строительство линии электропередач для освещения сквера и т.д.);
• Строительства мемориальной часовни Архистратига Михаила в честь погибших защитников нашей Родины;
• Реконструкции нежилого здания по ул. Шевченко, 51-а (там расположена Государственная миграционная служба, но само здание находится в коммунальной собственности);
• Реконструкции и восстановление кровли жилого дома по ул. Гончая, 84;
• Изготовление проектно-сметной документации для строительства школы на 1600 мест на Масанах;
• Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания по ул. Попудренко, 16 (обвалившиеся общежитие);
• Разработка проектно-сметной документации для строительства центральноканализационной сети по улицам Алексеева, Стрелецкая, Василия Будника, Волонтеров, Добровольцев.
Также предлагается сделать взносы города в уставные капиталы коммунальных предприятий АТП -2528, «Зеленбуд», «Деснянское», «Новозаводское, ЖЭК-10, ЖЭК-13 на приобретение техники и оборудования.
После согласования исполкома и выводов депутатских комиссий данное решение будет вынесено на рассмотрение сессии городского совета.
Эти деньги делили члены исполнительного комитета Черниговского городского совета на минувшем заседании.
Как сообщила пресс-служба мэрии, наибольшую сумму – более 192,6 миллионов – предложено направить на развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернигова.
В рамках Комплексной целевой программы развития ЖКХ в 2017 году дополнительно предлагается выделить средства на такие статьи расходов:
• Освещение улиц города;
• Капитальный ремонт внутридомовых проездов;
• Капитальный ремонт остановок общественного транспорта;
• Реконструкция сетей наружного освещения в парке «Березовая роща» (ул. Пухова);
• Капитальный ремонт дорог;
• Реконструкции бульвара по проспекту Мира от ул.Ивана Мазепы до ул.Софии Русовой;
• Капитальный ремонт парка им. Коцюбинского (ул. Преображенская/Вал);
• Реконструкция зоны возле Дворца торжественных событий (РАГС) на перекрестке ул. Шевченко и ул. Пушкина;
• Капитальный ремонт Центрального парка культуры и отдыха;
• Капитальный ремонт привокзальной площади;
• Освещение пешеходных переходов;
• Оплата услуг по демонтажу незаконно установленных наружных реклам;
• Реконструкция сквера Богдана Хмельницкого (в т.ч. реконструкция постамента памятника Хмельницкому, строительство линии электропередач для освещения сквера и т.д.);
• Строительства мемориальной часовни Архистратига Михаила в честь погибших защитников нашей Родины;
• Реконструкции нежилого здания по ул. Шевченко, 51-а (там расположена Государственная миграционная служба, но само здание находится в коммунальной собственности);
• Реконструкции и восстановление кровли жилого дома по ул. Гончая, 84;
• Изготовление проектно-сметной документации для строительства школы на 1600 мест на Масанах;
• Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания по ул. Попудренко, 16 (обвалившиеся общежитие);
• Разработка проектно-сметной документации для строительства центральноканализационной сети по улицам Алексеева, Стрелецкая, Василия Будника, Волонтеров, Добровольцев.
Также предлагается сделать взносы города в уставные капиталы коммунальных предприятий АТП -2528, «Зеленбуд», «Деснянское», «Новозаводское, ЖЭК-10, ЖЭК-13 на приобретение техники и оборудования.
После согласования исполкома и выводов депутатских комиссий данное решение будет вынесено на рассмотрение сессии городского совета.
Источник: 0462.ua
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