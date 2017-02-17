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Учителя трех учебных заведений Чернигова и один из района – представят область на Всеукраинском конкурсе
- Сегодня, 14:01
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17 февраля в областном Дворце детей и юношества были подведены итоги областного этапа Всеукраинского конкурса «Учитель года — 2017».
В первом туре в районах и городах области участвовали 297 учителей, 87 из них завоевали право представлять творческие работы во втором этапе – областном.
На прошлой неделе прошел завершающий отбор, в ходе которого 20 финалистов представили собственную педагогическую идею, разрабатывали и защищали авторские творческие проекты, проводили открытые уроки, демонстрировали умение анализировать учебный и научно-методический аппарат учебников для общеобразовательных учебных заведений.
В итоге во Всеукраинском конкурсе «Учитель года - 2017» Черниговскую область представят:
- Федорченко Антонина Юрьевна, учитель биологии Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи Черниговского областного совета;
- Коваленко Оксана Ивановна, учитель информатики специализированной общеобразовательной школы № 2 I-III ступеней с углубленным изучением иностранных языков города Чернигов;
- Буланенко Людмила Витальевна, учитель музыкального искусства Вознесенского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательное учебное заведение - дошкольное учебное заведение» Черниговского районного совета;
- Кудряшова Ярослава Николаевна, учитель начальных классов Черниговского лицея № 32 Черниговского городского совета.
Финалисты награждены дипломами Управления образования и науки облгосадминистрации, а также денежными премиями.
В первом туре в районах и городах области участвовали 297 учителей, 87 из них завоевали право представлять творческие работы во втором этапе – областном.
На прошлой неделе прошел завершающий отбор, в ходе которого 20 финалистов представили собственную педагогическую идею, разрабатывали и защищали авторские творческие проекты, проводили открытые уроки, демонстрировали умение анализировать учебный и научно-методический аппарат учебников для общеобразовательных учебных заведений.
В итоге во Всеукраинском конкурсе «Учитель года - 2017» Черниговскую область представят:
- Федорченко Антонина Юрьевна, учитель биологии Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи Черниговского областного совета;
- Коваленко Оксана Ивановна, учитель информатики специализированной общеобразовательной школы № 2 I-III ступеней с углубленным изучением иностранных языков города Чернигов;
- Буланенко Людмила Витальевна, учитель музыкального искусства Вознесенского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательное учебное заведение - дошкольное учебное заведение» Черниговского районного совета;
- Кудряшова Ярослава Николаевна, учитель начальных классов Черниговского лицея № 32 Черниговского городского совета.
Финалисты награждены дипломами Управления образования и науки облгосадминистрации, а также денежными премиями.
Источник: 0462.ua
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