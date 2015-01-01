4ернігів.інфо » Стрічка новин » Мерзнуть не будем. Угля на черниговской ТЭЦ хватит до конца марта
Мерзнуть не будем. Угля на черниговской ТЭЦ хватит до конца марта
- Сегодня, 14:30
- Просмотров: 4
Городской голова Владислав Атрошенко заверил, что в ближайший месяц проблем с теплом в черниговских квартирах, не будет.
Блокада поставок угля в Украину с оккупированной территории Донбасса привела к дефициту этого вида топлива. Чернигову, по словам городского головы Владислава Атрошенко, катастрофа не грозит.
- В зв'язку з певним суспільним хвилюванням повідомляю, що в Чернігові відсутні ризики залишитися без тепла, - написал он на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
Во-первых, у тепловиков, которые уже начали экономить уголь, есть запас, которого хватит как минимум на месяц. Во-вторых, помочь должна и погода.
- ТЕЦ зменшила споживання вугілля до 1 тони на добу та замінила його на газ. Підприємство виготовляє ту ж саму кількість гігакалорій тепла, що і раніше.
При такому підході вугілля вистачить до кінця березня. Цього року ми чекаємо ранню весну, тому мерзнути точно не будемо! – вселил оптимизм Владислав Атрошенко
Блокада поставок угля в Украину с оккупированной территории Донбасса привела к дефициту этого вида топлива. Чернигову, по словам городского головы Владислава Атрошенко, катастрофа не грозит.
- В зв'язку з певним суспільним хвилюванням повідомляю, що в Чернігові відсутні ризики залишитися без тепла, - написал он на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
Во-первых, у тепловиков, которые уже начали экономить уголь, есть запас, которого хватит как минимум на месяц. Во-вторых, помочь должна и погода.
- ТЕЦ зменшила споживання вугілля до 1 тони на добу та замінила його на газ. Підприємство виготовляє ту ж саму кількість гігакалорій тепла, що і раніше.
При такому підході вугілля вистачить до кінця березня. Цього року ми чекаємо ранню весну, тому мерзнути точно не будемо! – вселил оптимизм Владислав Атрошенко
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Мэр Чернигова поручил увеличить зарплату чиновникам горсовета
Владислав Атрошенко дал поручение увеличить должностной оклад чиновникам Черниговского городского
Атрошенко попросил избирательную комиссию зарегистрировать его позже
В связи с тем, что срок регистрации новоизбранного мэра в статусе городского головы Чернигова
Владислав Атрошенко пообещал черниговцам, получившим 500 гривен от Соколова ...
Победитель второго тура выборов городского головы Чернигова обратился к черниговцам. В своем
Владислав Атрошенко отказался от мандата народного депутата
Накануне вечером Владислав Атрошенко написал заявление о досрочном сложении полномочий народного
Черниговского нардепа Владислава Атрошенко не взяли в коалицию
Голосовавший за диктаторские законы 16 января Владислав Атрошенко номинально останется вне
Африканский уголь для черниговской ТЭЦ уже в Украине
В Украину привезли первую партию южно-африканского угля. Этой ночью балкер Scotian Express с углем
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Добавить комментарий!