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Мерзнуть не будем. Угля на черниговской ТЭЦ хватит до конца марта

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:30
  • Просмотров: 4
Мерзнуть не будем. Угля на черниговской ТЭЦ хватит до конца мартаГородской голова Владислав Атрошенко заверил, что в ближайший месяц проблем с теплом в черниговских квартирах, не будет.

Блокада поставок угля в Украину с оккупированной территории Донбасса привела к дефициту этого вида топлива. Чернигову, по словам городского головы Владислава Атрошенко, катастрофа не грозит.

- В зв'язку з певним суспільним хвилюванням повідомляю, що в Чернігові відсутні ризики залишитися без тепла, - написал он на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Во-первых, у тепловиков, которые уже начали экономить уголь, есть запас, которого хватит как минимум на месяц. Во-вторых, помочь должна и погода.

- ТЕЦ зменшила споживання вугілля до 1 тони на добу та замінила його на газ. Підприємство виготовляє ту ж саму кількість гігакалорій тепла, що і раніше.

При такому підході вугілля вистачить до кінця березня. Цього року ми чекаємо ранню весну, тому мерзнути точно не будемо! – вселил оптимизм Владислав Атрошенкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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